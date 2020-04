Allergien natürlich heilen

Über 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden Schätzungen zufolge an Allergien. So beispielsweise beim Heuschnupfen, den zahlreiche Menschen wieder erleiden werden. Auslöser sind entweder die Pollen von Gräsern oder Baumpollen. Auch Schimmel, Hautschuppen, Haare der Haustiere oder Milben gelten als auslösend. Wer an Heuschnupfen leidet, erlebt dies in der Regel an zahlreichen Symptomen wie juckenden Augen, Schnupfen oder Husten. Die Mittelchen, die Ärzte verschreiben, dürften für viele Betroffene mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden sein – die Sie vermeiden können.

Kopfschmerzen und Co. – einfach vermeiden

Die Nebenwirkungen zeigen sich in Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Leberfunktionsstörungen oder gar in Herzrhythmusstörungen, so Kritiker der oft verschriebenen “Antihistamine”. Wer dagegen natürliche Heilmittel anwendet, hat nach Beobachtungen von Anwendern ebenfalls gute Chancen, die Auswirkungen des Heuschnupfens ohne Nebenwirkungen zu umgehen.

Beispiel: Wabenhonig. Wabenhonig gilt sogar als natürliches Antihistamin. Es reicht, wenn Sie ein etwa größeres Würfelstück davon in den Mund nehmen und den Honig heraussaugen. Den verbliebenen Wachs kauen Sie einige Minuten. Wabenhonig dieser Art können Sie in Naturkostläden kaufen. Dies empfiehlt sich dann, wenn Sie keine Bienenallergie haben. Wählen Sie Wabenhonig aus Ihrer Region, der dann Elemente der Pollen haben kann, an denen Sie leiden. Dies wirkt “desensibilisierend”.

Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise sogenannter Bockshornklee-Tee. Das Gewürz selbst desensibilisiert Ihr Immunsystem. Den Tee können Sie zudem verwenden, um Schleim zu lösen und Husten zu bekämpfen. Pulverisierten Samen mit einem Teelöffel voll pro Tasse können Sie sowohl kalt wie auch warm trinken. Trinken Sie ihn kalt, muss der Samen im Wasser über etwa drei Stunden einweichen. Trinken Sie ihn heiß, übergießen sie ihn mit Wasser und lassen Ihr Getränk dann eine Viertelstunde lang ziehen.