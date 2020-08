Ansteckungsgefahr über die Luft: Wissenschaft ist zerstritten…

Die Maskenpflicht in Deutschland ist kaum umstritten. Immerhin haben einer Umfrage zufolge 60 % der Menschen in Deutschland die Meinung, die Regierung würde richtig handeln, hieß es im öffentlich-rechtlichen Morgenmagazin. Zudem würden einige Menschen eine noch härtere Gangart einfordern. Die Vorgehensweise allerdings basiert auf der Annahme, dass die Masken gegen eine Übertragung der Corona-Viren durch die Luft schützen würden oder diese zumindest abschwächten. Ob dem so ist, bleibt weiterhin umstritten, wie verschiedenen Berichten zu entnehmen ist.

Auch die Harvard Medical School hat sich dem Thema gewidmet und gibt Entwarnung: “Sprechen und Husten” würde zwar dazu führen, dass Aerosole entstehen. Dies jedoch sei noch kein Beleg dafür, dass es auf diesem Wege auch zu einer Ansteckung kommen würde. Die Forscher lassen sich über das “Journal of the American Medical Association” vielmehr damit zitieren, dass die Infektionsraten in der Bevölkerung sowie die Übertragung innerhalb einzelner Gruppierungen “im Alltag” kaum mit der Theorie einer “aeorosolbasierten Ansteckung über größere Distanzen” zu vereinen sei.

Ansteckungsraten teils zu niedrig

Die Forscher argumentieren unter anderem damit, dass die Ansteckungsraten von medizinischem Personal zu niedrig seien, sofern diese auch unwissentlich Covid-19-Patienten behandelten. Die Ansteckungsrate würde lediglich bei 3 % liegen. Vielmehr gingen die Forscher davon aus, dass die größte Ansteckungsrate sich innerhalb eines Haushaltes ergebe. Dort liege die Ansteckungsrate dann bei zwischen 10 und 40 %, argumentieren die Wissenschaftler.

Schließlich gebe es Hinweise darauf, dass die Aerosole von Infizierten nicht so ansteckend seien wie die Sekretausscheidungen. Das wiederum könnte tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass der Maskenschutz deutlich weniger wichtig ist als angenommen. Hier finden Sie weitere Hinweise zum Thema Maskenschutz und den jeweiligen Begründungen…