App-Bilanz: Söder meinte – völlig nutzlos…

Die Corona-App in Deutschland ist nach einer jüngst von Bayerns Ministerpräsident Söder geäußerten Ansicht “völlig nutzlos”. Wir haben aktuell die laufenden neuen Maßnahmen in Deutschland vor allem deshalb – angeblich – eingeleitet, weil die Gesundheitsämter überlastet seien. Die Gesundheitsämter setzen dabei die Bundeswehr zur Nachverfolgung von Kontakten ein. In den vergangenen sieben Monaten hat die GroKo offenbar noch immer kein Verfahren gefunden, mit dem die Gesundheitsämter entlastet werden könnten – beispielsweise, in dem viele Millionen Menschen in Kurzarbeit mittelefonieren könnten.

Stattdessen hat die Regierung eine App programmieren lassen, die 68 Millionen Euro kostete und den aktuellen Lockdown nicht verhinderte. Wir haben vorher damit gerechnet – unter Bezug auf Island. Dort wurde die Corona-App schon abgeschafft, als sie in Deutschland noch nicht einmal eingeführt war.

“In Deutschland dürfte die App für Smartphones zur Nachverfolgung der Bewegungen von Corona-Infizierten und den Kontaktpersonen bald fertig gestellt sein. Seit Tagen ist die App überfällig. Bis dato soll die App “freiwillig” sein, so die Berichte. Nun allerdings mehren sich die Gerüchte, dass der Einsatz der App über bestimmte Genehmigungen bei der Nutzung von Einrichtungen (etwa Fitnessstudios, Restaurants etc.) vorangetrieben werden soll. Wir weisen darauf hin, dass der Effekt bis dato nicht messbar ist:

“Einem Bericht der Nachrichtenplattform „MIT Technology Review“ zufolge sollen bereits 40 % aller Isländer die Tracking-App zur Kontaktverfolgung für das Corona-Virus benutzen. Nun ist aber offenbar deutlich geworden, dass die App überhaupt nichts bringt. Die App kam in Island zum Einsatz, als das Virus dort am 28. Februar aufgetaucht sein soll.

In Island wurden viele Menschen getestet, bei denen ein hohes Risiko bestand, sich mit dem Virus zu infizieren. Die Firma DeCode Genetics machte die Tests. Sobald sich bei einer Person die Infektion mit dem Virus bestätigte, wurden die Tests ausgeweitet. Außerdem baute die Regierung ein Team von Kontaktverfolgern auf, um Personen mit einer positiven Diagnose zu befragen und Personen aufzuspüren, mit denen sie in Kontakt gekommen waren.

Innerhalb weniger Wochen wurde auch die Covid-Tracking-App „Rakning C-19“ in Island eingeführt. Sie sollte „das Aufspüren von Übertragungen erleichtern“. Die App verfolgt die GPS-Daten der Benutzer, um eine Aufzeichnung darüber zu erstellen, wo sich die Person aufgehalten hat und wo sie möglicherweise das Virus weiterverbreitet hat. Nach Angaben von MIT Technology Review soll innerhalb weniger Tage bereits 40 % der isländischen Bevölkerung die App heruntergeladen haben.

Doch trotz dieses frühen Einsatzes und der weit verbreiteten Nutzung der App soll diese so gut wie nichts gebracht haben. Die Technologie sei nutzlos, sagte der Kriminalinspektor der isländischen Polizei, Gestur Palmason. Die automatisierte Rückverfolgung von Menschen habe nicht das ergeben, was man sich erhofft habe und sie sei daher übertrieben. Das Vorhaben von anderen Regierungen, mit dieser App zu arbeiten, solle daher mit Vorsicht betrachtet werden, warnt der Kriminalinspektor.

Island sei es auch ohne die ohnehin wirkungslose App gelungen, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu halten und die Ansteckungskurve zum Abflachen zu bringen – und das, ohne die drastischen sozialpolitischen Maßnahmen zu ergreifen, die in fast allen Ländern ergriffen worden sind. Zwar wurde die Bewegungsfreiheit der Isländer etwas eingeschränkt sowie Gruppengrößen, doch Grundschulen und Restaurants blieben in Island geöffnet und in dem Land sind insgesamt nur 10 Todesfälle mit Covid-19 verzeichnet worden.”