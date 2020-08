Bericht aus der Parallelwelt: Maskenpflicht massenhaft umgangen – nichts passiert

Die Corona-Pandemie hat in zahlreichen Ländern dazu geführt, dass die Maske quasi als “das” Instrument im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus eingesetzt wird. Wie von Kritikern befürchtet, wird das Tragen der Maske inzwischen sogar symptomatisch inzwischen eingesetzt, um als “dumm und staatsgläubig” oder als “Leugner” definiert werden zu können. Die Maske als Unterwerfungsgeste – oder hilft ihr Einsatz? Der Südwestfunk (SWR) nun berichtet praktisch unfreiwillig darüber, dass das Tragen der Maske keine besondere Hilfe sei.

Jeder dritte Bürger trägt die Maske falsch

Die Polizei hat bei Kontrollen im Bundesland Baden-Württemberg festgestellt, dass etwa jeder dritte Bürger die Maske nicht vorschriftsgemäß trägt. Das wiederum ist ein deutungsfähiger Umstand: Wenn die Maske derart häufig falsch getragen wird, also keinen – ausreichenden – Schutz für andere bietet, müssten die Infektionszahlen nennenswert in die Höhe geschnellt sein. Dies ist in Baden-Württemberg wie auch andernorts schon lange nicht mehr der Fall. Die Zahlen selbst sind statistisch valide: Eine “Schwerpunktkontrolle” im öffentlichen Nahverkehr hatte in der vergangenen Woche bei 3.650 Stichprobenkontrollen immerhin 980 Verstöße dergestalt vorgefunden, dass die Maske falsch eingesetzt wurde.

So sei den Bürgern noch nicht einmal “bewusst gewesen, dass die Maskenpflicht bereits am Bahnsteig greift”, berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu. Das Landesinnenministerium teilte nun mit, dass es in den kommenden Wochen in Baden-Württemberg weitere “Schwerpunkt-Kontrollaktionen” geben werde. Dies begründete der Innenminister Thomas Strobl damit, dass die Bereitschaft zum Tragen der Maske nachgelassen haben würde.

Die vorgefundenen Zahlen allerdings, so der Kommentar dieser Redaktion, könnte dazu beitragen, einen anderen Feldversuch zu starten: Eine Masken-Freiwilligkeit und deren Auswirkungen auf die Fallzahlen. Dies dürfte nicht oder kaum zur Ausbreitung führen, legen diese Zahlen nun nahe. Weitere Beiträge zur Maskenpflicht finden Sie hier.