Berliner Demo(s): Unterstützung von Robert F. Kennedy Jr.

Die Berliner Demo(s) gegen die Corona-Maßnahmen haben in Deutschland zahlreiche Debatten ausgelöst. Das Verbot des Berliner Senats, u.a. wegen befürchteter Teilnahmen von Esoterikern, Verschwörungstheoretikern oder gar Rechtsextremen, so jedenfalls haben es die Äußerungen deutlich gezeigt, steht auf tönernen Füßen. Schnell gab es zahlreiche Neuanmeldungen für diese oder andere Demos, womit deutlich wird, wie wenig sich die Teilnehmer von den Behörden noch gefallen lassen wollen.

Aus diesem Anlass sei daran erinnert, dass nicht nur deutsche Gruppierungen an der ursprünglichen Demo vom 1.8. teilgenommen hatten, sondern beispielsweise auch der prominente Robert F. Kennedy sich schon vorher anlässlich einer Konferenz in Berlin im September 2019 gegen den “Impfzwang” ausgesprochen hatte. Er wolle bald nach Deutschland kommen, hatte er in einer Videomitteilung wissen lassen, da “Deutschland das Bollwerk im Kampf sei, die Welt vor dem globalen Wahnsinn der pharmazeutischen Unternehmen zu retten, die die Demokratie kapern wollen.”

Globaler Kampf

Kennedy sprach von einem “globalen Kampf”, der zu führen sei. Zur großen Berliner Demonstration am 1. August 2020 schrieb er dann über die Webseite “childrenshealthdefende.org” erneut zum Thema und zur Massenveranstaltung selbst: “„Die gesundheitliche Freiheit war ein großer Teil des Protests – immer mehr Menschen wachen auf und erkennen, dass sie nicht Versuchskaninchen für den experimentellen Impfstoff von Gates sein wollen. Aber es ging auch hauptsächlich um unsere Freiheit und Menschenrechte, gegen drakonische Maßnahmen, die uns von der Regierung auferlegt wurden, gegen Abriegelung, soziale Distanzierung und Masken.“

Er sprach von den Menschen als einer “Bombe aus Licht und Liebe und Frieden und Freiheit”, die in Berlin explodiert wäre. Nur die Politiker seien in Panik geraten.

Ganz so, wie es jetzt auch wieder aussieht. Wir werden die Entwicklung verfolgen.