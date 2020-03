Burger und Co.: Hirnfraß

Nach einer neuen Studie sind Cheeseburger und Co. noch massiver unter Verdacht als ohnehin schon. Die neuronalen Folgen von „Fast Food“ sind offensichtlich verheerend. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns soll abnehmen, die Gesundheits des Gehirns soll leiden, heißt es in einer Studie, die jetzt der „Focus“ zitierte.

Hippocampus möchte mehr…

Fast Food sorgt indes auch für eine überaus große Fresslaune, so diese und andere Studien. Verantwortlich dafür zeichnet im Gehirn die Region „Hippocampus“. Der Hippocampus sollte nach Speisen, wenn wir satt und wohlgenährt sind, das Verlangen danach reduzieren. Dies jedoch ist nach der hier zitierten Studie von Richard Stevenson von der Macquarie University in Sydney nicht der Fall. Die Funktion des Hippocampus sei durch Fastfood in dieser Hinsicht beeinträchtigt.

Die Studie wurde an 105 „jungen und gesunden“ Freiwilligen durchgeführt, die in zwei Gruppen beobachtet wurden. Die zu untersuchende Gruppe A wurde acht Tage lang Junk Food ausgesetzt. Dies waren Lebensmittel, die viel Zucker sowie gesättigte Fette enthielten. Dazu zählten eine Hauptmahlzeit von einer Fastfood-Kette wie auch belgische Waffeln oder getoastete Sandwiches.

Die andere Kontrollgruppe aß die „üblichen Mahlzeiten“. Die Untersuchung bezog sich darauf, wie groß das selbst wahrgenommene und abgefragte Verlangen nach „ungesunden Snacks“ war bzw. wie es sich entwickelte. Eine entsprechende Frage wurde sowohl am ersten und am letzten Tag wie auch jeweils vor und nach dem Frühstück gestellt. Dabei mussten die Teilnehmer zunächst ihr Verlangen bemessen und nach dem Essen zudem bewerten, wie gut die Fast Food-Mahlzeit subjektiv geschmeckt habe.

Im Ergebnis wurde deutlich, dass die Selbstkontrolle bei der zu untersuchenden Gruppe A deutlich geringer war als bei der Kontrollgruppe, die zum Vergleich untersucht worden ist. Nun gelte es, so die Forscher, die Rolle des Hippocampus „genauer zu untersuchen“.