China: Corona-Impfstoff offenbar bereits im Einsatz

In außereuropäischen Ländern wird offenbar sehr fleißig am Impfstoff gegen das Corona-Virus geforscht. Nun hat verschiedenen Medienberichten zufolge offenbar die “staatliche Behörde für geistiges Eigentum” kundgetan, eine “Patentzulassung für einen Impfstoff erteilt zu haben”. Dieser Impfstoff soll sogar schon im Einsatz sein. U.a. zitiert die “Taz” eine Angestellte aus Peking. Die Manager eines Staatsunternehmens hätten sich demnach “allesamt impfen lassen, wahrscheinlich, um als gutes Beispiel voranzugehen”. Noch würde bei zahlreichen Mitarbeitern “Skepsis” herrschen. Aber immerhin.

Sie selbst wolle der ersten Versuchsgruppe nicht angehören, ließ sie zudem wissen. Sie könne sich nicht sicher sein, ob der Impfstoff sicher sei oder nicht.

Ad5-nCOV von Cansino Biologics

Das Unternehmen Cansino Biologics aus Tianjin hat diesen Impfstoff offenbar unter dem Namen “Ad5-nCOV” angemeldet. Staatsmedien sind dem Bericht zufolge voll des Lobes. Das Unternehmen zeige, “originär und kreativ” zu sein.

Dieses Patent solle auch das “Vertrauen auf dem internationalen Markt erhöhen”, heißt es weiterhin. Getestet wird der Stoff aktuell in Saudi-Arabien an mehr als 5.000 Probanden. Es sei in der dritten Phase der Studien. Das Unternehmen selbst geht davon aus, “im Falle eines Ausbruchs” rasch produzieren zu können. Es ginge um – Achtung – zweihundert Millionen Impfdosen pro Jahr.

Damit reiht sich auch dieses Unternehmen in die chinesische Erfolgsstory ein. Denn immerhin würden 9 Impfstoffe, die in China entwickelt worden sind, den Zugang zu klinischen Tests an Menschen haben, heißt es weiter. Fünf der Impfstoffe, die in der Phase III (die abschließend ist) sind, kommen aus China. Damit dürften diese Unternehmen eine ernst zu nehmende Konkurrenz zu den US- und Europa-Konkurrenten sein. Wie sicher diese Impfstoffe sind, lässt sich unserer Einschätzung nach allerdings in keiner Weise bestimmen.