Chronologie der Experten-Meinungen zur Corona-Krise: Erschütternd

Das Corona-Virus hat die Welt zu Anfang des Jahres mehrheitlich ganz offenbar überrascht – auch wenn es Monate vorher bereits spektakuläre Übungen dazu gab, wie die Diskussion um Bill Gates verdeutlicht. Nach einem halben Jahr der “Maßnahmen” jedoch ist es auch an der Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Die in den Medien in der Regel stark vertretenen Funktionäre und Politiker haben sich auch nach Wochen, in denen immer neue Erkenntnisse dazukamen, dramatisch geirrt.

Lauterbach und Co.: Erstaunliche Thesen

Anfangs noch hat Lothar Wieler, heute immer noch der führende RKI-Funktionär, nach einer Erinnerung in “Focus” in einem Fernsehinterview dem ZDF gegenüber geäußert, das Corona-Virus sei nicht dramatisch, die “Gefahr gering”.

Was heute kaum noch jemand weiß: Auch Karl Lauterbach fühlte sich recht schnell berufen, die Gesellschaft zu informieren. “Es werde wohl ‘bei Einzelfällen bleiben'”, wusste der heute noch in vielen Talkshows Vertretene zu berichten. Es sei nicht damit zu rechnen, dass es massenhaft Infektionen gäbe. “Die Gefahr für die Mehrheit der Bevölkerung ist zum Glück sehr überschaubar”. Wer sprach dort? Donald Trump, wie Medien und wohl auch Lauterbach und Co. heute vermuten würden? Nein, Karl Lauterbach selbst gab sich kühn.

Wann korrigierte Lauterbach seine Aussage wieder? Mitte März (!), also zu einem Zeitpunkt, als Donald Trump beispielsweise schon die Grenzen der USA dichtmachte, um von außen keine Infektionen einzuschleppen. Ihm breche, ließ Lauterbach wissen, kein Zacken aus der Krone. Er habe das schnelle Anfluten der Fälle nicht gesehen, was im übrigen erstaunlich ist, nachdem zunächst in China und dann in Italien eben dies zu sehen war. Als Lauterbach “gesehen” hatte, begab er sich in die Zunft der “Deuter” und empfahl großflächige Testungen, um das Geschehen besser identifizieren zu können. Die steigende Zahl der Fälle nur haben wir alle gesehen – in China und Italien usf. Was aber deuteten Lauterbach und Co. dann daraus (als der Anstieg der Zahlen schon wieder geringer wurde ….)? Lesen Sie hier die ganze Chronologie.