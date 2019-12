Computer- und Smartphone bedingte Schmerzen – Die große Selbsthilfe…

Wir verbringen zunehmend Zeit an Rechnern und am Smartphone bzw. Handy. Dies dürfte unter anderem vor allem das Geschäft von Augenärzten, von Optikern und den Herstellern von Brillen bzw. Gläsern helfen, denn die Sehkraft lässt wohl bei den meisten von uns deutlich nach. Auch Physiotherapeuten oder am Ende gar Mediziner dürften sich über künftige Zusatzgeschäfte freuen. Denn die Probleme häufen sich. Dabei können Sie sich selbst helfen.

Computer-Ergonomie: Weithin unterschätzt

Wohl jeder von uns hat bereits Erfahrungen mit „guten Tipps“ zur Computer-„Arbeit“ erhalten. Die wenigsten dürften sich daran halten. Wie immer gilt auch für das kommende Jahr: Es lohnt sich.

Die sogenannte „Computer-Ergonomie“ dürfte vor allem Menschen, die mehr als nur 1 Stunde täglich am Rechner verbringen, die Lebensqualität deutlich erhöhen. Es geht um die Reduzierung von Erkrankungen im Nacken, im Rücken oder an anderen Muskeln bzw. Gelenken. Grundlage verschiedenster Erkrankungen ist die falsche Sitzhaltung oder auch die fehlende Distanz zu den jeweiligen Geräten.

Hier einige wertvolle Hinweise, mit denen Sie die Arztpraxis zumindest diesbezüglich weit hinter sich lassen können.