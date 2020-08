Corona-Antikörper: Bedenkliche Entwicklung

Russland könnte eigenen Angaben zufolge den Kampf um die Einführung des Corona-Virus-Impfstoffs gewinnen. Am 10. August will die Zulassungsbehörde des Landes Meldungen in verschiedenen Medien zufolge einen Impfstoff aus dem Gamaleya-Forschungszentrum in Moskau “grünes Licht […]