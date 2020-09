Corona-Impflust in Deutschland ist mäßig

Die Zahl der neu gemessenen positiven Corona-Fälle in Deutschland steigt tendenziell etwas an. Dennoch scheint angesichts der weiterhin sehr niedrigen Todesfallraten inzwischen die Impfung für viele Bürger in Deutschland keine große Rolle mehr einzunehmen. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eine Umfrage initiiert. Die Ergebnisse irritieren.

Werbeversprechen: Dann wird alles gut…

Derzeit sieht es so aus, als würden die Veranstaltungen, die aktuell nicht stattfinden, dann – endlich – wieder durchgeführt werden können, wenn es den Impfstoff gäbe. Die Flüge in die Ferne, die aktuell nicht durchgeführt werden, seien dann wieder möglich. Urlaubsreisen in die weite Welt und Besuche bei nahen Verwandten im Alten- oder Pflegeheim seien dann wieder erlaubt. Dennoch scheint die Impflust in Deutschland relativ begrenzt zu sein.

Die Umfrage bringt ans Tageslicht: Die Impffreude ist begreznt. Fast 20.000 Menschen wurden durch das Marktforschungsinstitut Ipsos befragt – in 27 Ländern. Die Fragestellung richtete sich darauf, ob die Menschen sich impfen lassen würden, wenn der Impfstoff vrefügbar sein wird und wann dies wohl der Fall sein werde.

Tatsächlich glauben inzwischen offenbar viele Menschen, es würde noch länger dauern, bis ein solcher Impfstoff zur Verfügung steht. In diesem Jahr würde es keinen Impfstoff geben, nehmen die Befragten an. In Deutschland ist die Skepsis offenbar besonders groß. 77 % der Menschen meinen, in diesem Jahr werde es noch keinen Impfstoff geben. Weltweit, und dies bezeichnet die "Welt" als stutzigmachend, sind lediglich 75 % der Menschen bereits, sich gegen das Corona-Virus impfen lassen zu wollen. In Deutschland sind lediglich 67% dazu bereit, heißt es. Der Zuspruch zu anderen Impfungen wie gegen Röteln liegt typischerweise bei 90 % (POLA).