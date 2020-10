Corona-Pandemie in der EU: Madrid abgeriegelt

Nicht nur in Deutschland wächst die Sorge vor einer weiter um sich greifenden Pandemie. Die jüngste Ankündigung dürfte auch in Deutschland allerdings Sorgen bereiten: Madrid wird offenbar ganz abgeriegelt. „Die Anordnung wird mit Veröffentlichung im Amtsblatt in den nächsten Tagen in Kraft treten“, so der Gesundheitsminister Spaniens, Salvador Illa.

Bewegungsfreiheit und soziale Kontakte

Die Abriegelung bezieht sich darauf, dass die Bewegungsfreiheit sowie die sozialen Kontakte eingeschränkt würden, sofern die sogenannte 14-Tage-Inzidenz in einer Stadt je 100.000 Einwohnern bei mehr als 500 Neuinfektionen liegt und darüber hinaus zumindest 10 % der Corona-Tests positive Ergebnisse erbringen und die Intensivstationen mit einem Anteil von über 35 % Belegungsquote für die Betten schon ausgelastet sind.

Diese Maßnahmen wirken erschreckend. Dennoch: Auch in Deutschland kann es bald wieder so weit sein. Denn die Abriegelung ganzer Städte ist Teil der möglichen „Lösungen“. Wir erinnern daran, dass die Regierung von Angela Merkel die Regelungen schon lange verschärft hat – und dies noch nicht der letzte Schritt sein wird. Angela Merkel befürchtete ein „Corona-Desaster“.

„ Merkel befürchtet offenbar eine Katastrophe für Deutschland, „wenn sie nicht die Zügel anziehe, um bei Corona nicht in ein Desaster reinzulaufen“. Auch Pharma-Minister Jens Spahn äußerte sich dazu: „Es ist überraschend, wie schnell das Infektionsgeschehen an Dynamik gewinnt.“

Selbst in EU-Staaten wie Spanien, wo es noch „wesentlich striktere Maßnahmen gebe als in Deutschland, habe sich gezeigt, wie schnell es gehen könne, wenn man nicht aufpasse. Deshalb müsse immer wieder neu entschieden werden, wie viele Gäste man beispielsweise bei Familienfeiern zulasse. Das oberste Ziel sei es zudem, dass Kitas und Schulen offen bleiben könnten, genau wie Geschäfte“, sagte Spahn.

Während Spahn-Merkel noch immer Katastrophen-Stimmung verbreiten, herrscht in Wuhan Partystimmung. Ein Video, das Medien veröffentlichten, zeigt, wie in Wuhan eine ausgelassene Beach-Party gefeiert wurde. In dem rappelvollen „Wuhan Maya Beach Wasserpark“ wurde so gefeiert, als ob es Corona nie gegeben hätten.

Obwohl selbst zur Hochzeit der Pandemie im Frühjahr weder Intensivbetten noch Beatmungsgeräte knapp waren, verhängte Merkel über Deutschland den Lockdown. Viele Bürger gingen aus Angst, sich anzustecken, erst gar nicht zum Arzt. Weder Hochzeiten wurden gefeiert, noch konnten Angehörige bei Beerdigungen um ihre Verstorbenen trauern.

Merkel & Co. halten eisern an ihren Maßnahmen fest und schlagen aufgrund der angeblich steigenden Infektionszahlen Alarm. Die Warnung wird damit gerechtfertigt, dass ein zweiter Lockdown „unbedingt verhindert“ werden müsse. Eine Warnung, die eher wie eine Drohung klingt: Der zweite Lockdown kann jederzeit kommen.

In den Krankenhäusern ist von einer „zweiten Welle“ aber nichts zu spüren. Es gibt auch keine Übersterblichkeit wegen Corona oder massenhafte Erkrankungen.“