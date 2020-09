Corona: Portugal will sich an Schweden orientieren

Laut einem Bericht der “Welt” soll die Zahl der Corona-Infektionen in Portugal „rasant“ steigen. Während anderenorts schon ein zweiter Lockdown diskutiert oder durchgeführt wird, lehnt man in Lissabon aus wirtschaftlichen Gründen einen weiteren Lockdown ab. Stattdessen will Portugal eine andere „Virus-Strategie“ anwenden, die auch für andere europäische Länder interessant sein könnte.

Medien berichten zudem, dass sich in Europa „die zweite Corona-Welle“ aufbaue, Länder würden „fieberhaft nach Lösungen suchen“, wie man mit den steigenden Infektionen umgehen solle. Für Portugal indes steht fest: Es wird keinen zweiten Lockdown geben: „Wir können den Lockdown nicht wiederholen, den wir während des Ausnahmezustands verhängen mussten. Unternehmen, Familien und Menschen würden das nicht ertragen“, sagte der portugiesische Regierungschef Costa.

Schon in den vergangenen Wochen sprach sich der portugiesische Regierungschef gegen ein mögliches zweites Herunterfahren des öffentlichen Lebens aus. Der Preis, den die Gesellschaft für den ersten Lockdown bezahlt habe, sei „brutal“ gewesen und das könne nicht noch einmal durchlebt werden. Costa hält an der Ablehnung von Einschränkungen fest. Portugal war Mitte März in einen sehr strengen Lockdown gegangen und das gesamte öffentliche Leben war weitgehend eingestellt.

Seit Anfang des Monats würden die Infektionen wieder steigen, wie zuletzt im April: Costa appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Portugiesen. Jeder müsse sich an die Vorsichtsmaßnahmen halten und so beitragen, eine weitere Ausbreitung zu stoppen. Portugal müsse sich nicht zwischen Wirtschaft und Gesundheit entscheiden.

Portugal wurde vom ersten Lockdown hart getroffen. Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von acht Prozent für das laufende Jahr wird vorhergesagt. Wichtige Wirtschaftszweige wie der Handel, Tourismus und Gastgewerbe haben besonders hohe Verluste erlitten. Das Sozial- und Gesundheitssystem ist nicht mit Deutschland vergleichbar.

Costa drückt aus, was viele Portugiesen denken: Vorsichtsmaßnahmen seien wichtig, aber diese dürften die Wirtschaft nicht noch weiter zerstören. In Portugal wurde dem Vorhaben des Regierungschefs überwiegend zugestimmt. Costa lege die Verantwortung für die Kontrolle der Krankheit in die Hände der Bürger, weigere sich das öffentliche Leben lahmzulegen und verfolge einen Weg, der zunächst umstritten galt. Doch im Moment zeige dieser Weg im Vergleich zu anderen Ländern sehr gute Ergebnisse: der schwedische Weg mit der Corona-Krise.