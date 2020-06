Corona: Sauna und Co. lockern – das sollten Sie wissen…

Aktuell wird in Deutschland weiter gelockert. Nun wird sogar im konservativen Baden-Württemberg Ende Juni – so die Angaben – der Betrieb von Thermen wieder aufgenommen. Saunen in Hotels sind bereits wieder geöffnet. Freibäder werden genutzt, Strandbäder ebenfalls. Verschwindet das Virus? Was sagt Panikmacher Klaus Lauterbach? Zur Begründung, warum die Öffnungen und Lockerungen derzeit recht nachvollziehbar sind, sehen wir uns einfach die jüngsten “Erkenntnisse” der Weltgesundheitsorganisation WHO an. Die hat festgestellt, dass symptomlose Infizierte offenbar gar nicht übertragen. Dies wiederum würde es Ihnen auch gestatten, Bäder, Saunen und Fitnessstudios aufzusuchen. Vielleicht werden sogar die Altenheime irgendwann aus der Isolation geholt – bzw. deren Bewohner.

WHO-Erklärung: “Neue” Erkenntnisse

“Laut CNBC ist die WHO nun der Ansicht, dass eine „asymptomatische Verbreitung des Coronavirus ‚sehr selten‘ sei. Die Regierungen sollten sich lediglich darauf konzentrieren, infizierte Menschen mit Symptomen zu behandeln”, so das neue Narrativ der WHO.

In früheren Stellungnahmen sagte die WHO, dass sich das Virus auch dann ausbreiten könne, wenn die Menschen keine Symptome hätten. Nun sagt die WHO, dass eine asymptomatische, also symptomlose Ausbreitung des Virus „sehr selten“ sei. Infizierte ohne Symptome würden die Ausbreitung des Virus nicht vorantreiben, sagte ein Beamter der WHO am Montag und bezweifelte die Bedenken einiger Forscher, dass die Erkrankung aufgrund asymptomatischer Infektionen schwer einzudämmen sein könnte.

Besonders junge und gesunde Menschen, die mit dem Virus infiziert seien, würden nie oder nur milde Symptome entwickeln. Andere würden möglicherweise erst nach Tagen der Infektion Symptome entwickeln. Die asymptomatische Ausbreitung sei nach neusten Erkenntnissen aber nicht der Hauptübertragungsweg. Nach den neuen, der WHO vorliegenden Daten sei es höchst selten, dass eine asymptomatische Person das Virus auf eine zweite Person übertrage, sagte Dr. Kerkhove, die Leiterin des WHO-Referats für neu auftretende Krankheiten. Es seien noch mehr Studien und Forschungen notwendig, um die Frage, ob das Coronavirus durch asymptomatische Träger weiter verbreitet werden könne, wirklich zu beantworten, so Kerkhove.

Wenn sich die asymptomatische Ausbreitung des Coronavirus nicht als Hauptursache für die Übertragung erweist, könnten die Auswirkungen auf die Politik enorm sein. Ein am 1. April veröffentlichter Bericht des U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nannte das „Potenzial für eine präsymptomatische Übertragung“ als Grund für die Social Distancing Maßnahmen. Das CDC behauptete, wie das Robert-Koch-Institut, Dr. Drosten, Jens Spahn und Angela Merkel, dass Personen ohne Symptome eine Infektion übertragen könnten. Lesen Sie mehr zu den Aussagen hier – und auch zu den Folgen, die Sie betreffen.