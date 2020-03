Corona und Sport: Können Sie sich draußen anstecken?

Dieser Tage ist etwas frische Luft so wichtig wie selten zuvor. Wer spazieren geht oder joggt, wird sich wahrscheinlich deutlich wohler fühlen als die Zeitgenossen, die sich die ganze Zeit einsperren. Nur gilt die Frage: Können Sie sich draußen anstecken, wenn Sie etwa joggen?

Über die Luft anstecken?

Die Frage stellen sich einige Jogger, da in den Medien noch immer nicht sauber darüber berichtet wird, welche Ansteckungswege als gesichert gelten und welche nicht. Tatsächlich lautet die offizielle Antwort des “Robert-Koch-Instituts” RKI: “Es kann davon ausgegangen werden, dass die hauptsächliche Übertragung über Tröpfchen erfolgt”. Zudem sei es theoretisch möglich, dass eine Ansteckung in Form einer “Schmierinfektion”, also übersetzt über Spuren auf z. B. glatten Oberflächen, folgt wie auch eine “Ansteckung über die Bindehaut der Augen.”

Auch eine “asymptomatische Ansteckung” sein insofern möglich, als es dazu Fälle gegeben haben soll. Das ist der entscheidende Hinweis: Möglich ist auch eine Ansteckung in anderer Form, auch, wenn es dafür wenig Belege gibt. Wer “sicher” gehen wollte, müsste also sogar das Joggen oder Spazierengehen vermeiden. Es gilt dennoch: Keine “Panik” – das RKI schließt eine solche Ansteckung jedoch nicht aus. Denn immerhin hat das “New England Journal of Medicine” belegt, dass das Virus Sars-CoV-2 insgesamt in Aerosolen, also der Luft, bis zu drei Stunden überleben könne. Doch auch hier stehen nachhaltige Belege noch aus. Insofern ist die Möglichkeit eher theoretischer Natur, betonen Experten. Ausgeschlossen ist jedoch nicht.

Typischerweise jedoch wird das Virus über Tröpfchen übertragen. Die wiederum werden über das Husten, Niesen oder auch das Sprechen – dann aus naher Distanz – übertragungswirksam ausgeschieden.

Die Tröpfchen selbst gelten allerdings als “schwer”, sinken also in relativ kurzer Distanz zu Boden.