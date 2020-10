Corona-Zahlen jetzt verdoppelt – oder?

Die Zahl der positiv Getesteten in Deutschland steigt weiterhin. Tatsächlich hat sich die Zahl der Tests deutlich erhöht. Sie steigt derzeit fast von Woche zu Woche. Nun allerdings wurden Zahlen bekannt, die belegen, dass auch die Quote an positiv Getesteten deutlich zunimmt. Die Zahlen sind bezogen auf das Infektionsgeschehen relevant.

Positiv-Quote auf 2,5 % gestiegen

Die Positiv-Quote der positiv Getesteten ist in der vergangenen Kalenderwoche auf 2,48 % gestiegen. Dies sind bei 29.003 positiv Getesteten und 1.167.428 getesteten Menschen inzwischen immerhin fast 50 % mehr las in der Woche zuvor (bezogen auf den Anteil) und gleich 2,5mal so viel wie in der KW 37, also vier Wochen zuvor. Nicht zu verwechseln ist diese Zahl mit der Anzahl derjenigen, die tatsächlich erkranken. Zudem bleibt die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Menschen mit weniger als 800 noch niedrig. Allerdings steigt auch hier die Tendenz.

Diese Entwicklung ist nicht verwunderlich. Die Grippe-Saison ist ohnehin mit steigenden Fallzahlen verbunden – dies gilt für die Influenza wie auch für Sars-CoV-19. Diese Aussage relativiert das Geschehen nicht, sondern ordnet ein, was zahlreiche Beobachter seit vielen Monaten wissen: Im Herbst und Winter wird das Virus wieder deutlich stärker verbreitet sein. Ist dies allerdings schon ein Grund zur Panik? Die Gelehrten streiten sich. Denn die Zahl der Todesfälle selbst ist zumindest in Deutschland noch immer sehr niedrig. Weniger als 10.000 Menschen sollen mit und an dem Virus gestorben sein. Die Statistiken sind naturgemäß nicht vollkommen korrekt, weil dies zusätzlich eine Frage der Daten-Deutung ist.

Allerdings gilt unverändert die Kritik zahlreicher Menschen an den “Maßnahmen”. Im Winter ist das Virus deshalb besonders gefährlich, weil die Menschen sich weniger draußen aufhalten. Das zeigen die bisherigen Zahlen.