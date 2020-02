Coronavirus: Immer schlimmer

Krude Theorien nannte die Massenmedien die Vorstellung, dass das Coronavirus sich verbreiten könne. Nun sind die Zahlen regelrecht explodiert. Aus China kommen Meldungen, wonach über 48.000 Erkrankungen bekannt seien! Die Zahlen sind zuletzt regelrecht explodiert.

Pandemie?

Andere Quellen sprechen allein in China von annähernd 64.000 Infizierten. Zudem lägen inzwischen annähernd 1.400 Todesfälle vor. Nach einem Bericht des „Focus“ würde zudem eine „sehr hohe Dunkelziffer“ angenommen. Insofern sind die bisher bekannten Ausmaße offenbar nur das kleine Übel eines großen Problems.

Fraglich bliebe nach Meinung von Beobachtern dennoch, ob es zu einer Pandemie kommen kann. Selbst das Robert-Koch-Institut, RKI, hat davon gesprochen, dies sei möglich. Das Virus könne unterschätzt worden sein. Das RKI wolle allerdings keine Panik schüren, heißt es. Lediglich die Möglichkeit dieser Entwicklung stand bis dato im Raum.

Inzwischen kommen aus China zudem weitere Nachrichten, die das bis dato bekannte Ausmaß deutlich übertreffen. Denn so seien über 1.700 medizinische Helfer angesteckt, heißt es, also Ärzte sowie anderes Personal in Krankenhäuser. Zumindest sechs der Helfer, so wird gemeldet, seien zudem schon gestorben.

Die meisten Betroffenen sind diesen Angaben nach in der Provinz Hubei gewesen. Die dortige Stadt Wuhan gilt aus Ausgangsort des Virus.

Die Ausbreitung des Virus konnte bis dato nicht verhindert werden, obwohl beispielsweise Fluglinien zahlreiche Flüge gestrichen haben. Die Airlines würden, so heißt es, einen Verlust von bis zu fünf Mrd. US-Dollar verkraften müssen. Mittlerweile gehen Schätzungen davon aus, die Strecke China-Westen würden annähernd 20 Millionen weniger Fluggäste in Anspruch nehmen als sonst in einem Quartal. Die Schätzung bezieht sich auf das erste Quartal.

Ein Ende der Ausbreitung ist noch nicht in Sicht, auch wenn einige vermeintliche Experten – in diesem Fall kann es noch keine Expertise geben – davon ausgingen, der Peak sei erreicht.