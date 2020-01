Coronavirus: Jetzt meldet sich auch die Weltgesundheitsorganisation

Ginge es nach den Medien-Darstellungen der vergangenen Tage, wäre das Coronavirus quasi keine Gefahr mehr. Dass die Situation vorsichtig formuliert unfreiwillig unterschätzt wurde, zeigen die jüngeren Fälle. So ist das Virus in der Schweiz aufgetaucht. Selbst im nördlichen Raum der EU, in Finnland, hat es jetzt eine Infektion gegeben. Alarmierend, so Beobachter. Und so greift derzeit weniger Panik um sich, als dass eher umsichtig gehandelt wird.

Lufthansa streicht die Flüge

Angesichts der bevorstehenden Ausbreitung des Virus‘ haben auch die Luftverkehrsgesellschaften reagiert. So möchte die Lufthansa derzeit das Land China nicht ansteuern. Die Angst vor einer direkten Übertragung oder vor einer Reise mit anschließender Übertragung scheint inzwischen zu groß zu sein.

Und selbst Google reagiert. Das Unternehmen schließt nunmehr alle Büros in China sowie in Hongkong und in Taiwan. Dies zeigt, dass Google nicht an eine schnelle Eindämmung des Problems glaubt.

Schließlich aber ist besonders bemerkenswert, dass auch die Weltgesundheitsorganisation WHO nun eingreift. Sie soll aktuell lediglich „beraten“, ob sie einen weltweiten Gesundheitsnotstand erklären solle. Erstaunlich, so Beoachter, dass die Abwiegelungstaktik bis dato immer darauf abzielte, die Ängstlichen quasi lächerlich zu machen. Denn anders als allgemein behauptet kann es sehr wohl zu einer recht raschen Verbreitung des Coronavirus kommen, die offenbar einen massiven Abstimmungsbedarf der Länder benötigt.

Die WHO denkt dem Vernehmen nach sogar darüber nach, einen „Gesundheitsnotstand“ auszurufen. Das wiederum wäre ein weithin sichtbares Signal der Unterordnung aller Interessen ausgerechnet unter dieses Ziel. Naheliegend ist es dann beispielsweise dann auch, die aktuell brisanten und wichtigen Maßnahmen in Deutschland rasch einzuführen und den Pflichtcharakter noch zu erhöhen. Im Zuge eines Notstands etwa wäre es denkbar, die individuelle Mobilität direkt einzustellen. Damit würde die Klimaschützer-Seite zwar weit übertreiben, die Symbolpolitik mit zahllosen Opfern zugunsten der wahren „Götter“ jedoch wäre so sichergestellt.