“Das ist keine Warnung. Das ist Panikmache1” – Hallervorden keift gegen Lauterbach

Karl Lauterbach muss sich am Montagabend, den 21. September 2020 vorgekommen sein wie vor vielen Jahren in der RTL-Sendung “Der heiße Stuhl”. Der Permanent-Warner wurde in der Sendung “Hart aber fair” für seine Haltung massiv angegangen. Der Theatermacher und Schauspieler Dieter Hallervorden, nicht bekannt als “Leugner” o.dgl., war Lauterbach ob dessen Zahlenausblick nun vor “Das ist keine Warnung. Das ist Panikmache!”. Lauterbach hatte u.a. vorgerechnet, dass wir “in fünf Wochen 7.000 neue Fälle pro Tag” hätten, wenn das Wetter so gut bleibt, wie es ist. Auf Basis eines R-Wertes von gut 1,26 jedenfalls und angesichts eines schlechter werdenden Wetters rechne er indes mit mehr Infizierten.

“So geht das nicht”

Hallervorden blieb nicht der einzige Gast, der sich echauffierte: Der Unfallchirurg und Funktionär Gassen (Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung) rechnete seinerseits vor: “Wenn Sie 70 Tage den gleichen R-Wert haben, sind gerade mal 25 Prozent der Betten besetzt”. Es gäbe die absolute Wahrheit nun einmal nicht, die Lauterbach verkünde. Lauterbach hatte zudem ohnehin davor gewarnt, dass die Öffnung der Fussballstadien für einige Zuschauer angesichts der Tröpfcheninfektion und der Risiken der falsche Weg und das falsche Signal seien. Gassen riet dazu, “zu entschleunigen”. Bei einer Tropfeninfektion müssten die Menschen schon “15 Minuten lang etwa einen Meter nah beieinander sein. Ansonsten gäbe es keine Infektion.

Wir dürften, so Gassen, nicht leichtsinnig werden. Allerdings sei es angeraten, dass das Leben weitergehen solle. Es gibt aktuell nur 267 Patienten auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser – dies seien nicht einmal 1 % der Intensivbetten in Deutschland.

Sieht Lauterbach sich mit seiner Medienpanik inzwischen in der Minderheit? Der Eindruck wächst – sehen Sie hier selbst.