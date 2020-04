Die bittere Wahrheit über “Alte” und Corona…

Jüngst ging die Horrormeldung umher, in Schweden würden nun Ü80-jährige Corona-Kranke ihrem Schicksal einfach überlassen. Sie würden zum Sterben zurückgelassen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Die Aussage erinnerte an die Diskussion um die Älteren in Straßburg vor Wochen sowie an die Vorkommnisse in Altenheimen. Nur: Die “bittere Wahrheit”, so erinnerten im Zuge dieser Diskussionen Kritiker, ist, dass unsere unethische Gesellschaft von jeher ältere Menschen verenden lässt.

Verhungern: Durchaus eine “Alternative” – früher

So sei es oft Brauch gewesen, in ländlichen Gegenden etwa die Älteren regelrecht verhungern zu lassen, wenn der Pflegenotstand zu groß geworden wäre. Die “bittere Wahrheit” also lautete hier, dass wir uns lange Zeit nicht um uns selbst – denn wir alle wollen ja “älter” werden – kümmerten, einfach, weil dafür keine Kapazitäten vorhanden scheinen.

Diese Strategie scheint Schweden im Kampf um die Herdenimmunität nun anzuwenden (so jedenfalls die Gerüchte). Die Schweden lassen ihr Land durchseuchen. Aktuell wird vor einer zweiten Welle in Deutschland gewarnt. Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Durchseuchung in Schweden allerdings noch einmal ganz anders zu sehen.

Wenn Schweden bei einer zweiten Welle, die offenbar charakteristisch für solche Epidemien und Pandemien ist oder sein soll (spanische Grippe vor etwa 100 Jahren als das “große Vorbild”), die Schwächeren schon verloren hat – dann werden die Risiken in Deutschland höher sein, so die Kalkulation. Darüber spricht bei uns noch niemand. Die bittere Wahrheit bei einer zweiten Welle würde lauten, dass wir zumindest den Kampf um die Risikogruppen sogar noch einmal verschärfen müssten, während etwa Schweden besser gerüstet sei.

Dennoch: Aus Sicht dieser Redaktion ist eine “Aufgabe” der Ü80jährigen vollkommen inakzeptabel. Es gilt jedoch, die Co-Morbiditäten, die Vorerkrankungen, besser einzuschätzen. Die sind oftmals der Hauptauslöser für den schweren Verlauf bei Älteren. Dies ist die bittere Wahrheit. Unabhängig davon, was die Regierung erzählt – die Maßnahmen dieser Regierung schützen die Älteren jedenfalls nicht.