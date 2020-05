Die Maskenpflicht in Deutschland: Das sollten Sie wissen!

Da jetzt die Lockerungsmaßnahmen in Deutschland umgesetzt werden (von denen niemand genau weiß, wie sie denn aussehen), werden auch die Masken eine noch größere Rolle spielen. Viele sprechen von “Unterwerfungsgeste”, andere verweisen auf die “Respektsbekundung”, aber fast niemand kommt auf die Idee, Masken könnten die Träger schützen. Allerdings machen sich die Wenigsten Gedanken darüber, was durch das Tragen der Masken wiederum passieren kann: Sind Masken gesundheitsgefährdend?

Was passiert, wenn es warm wird…

Allein die Frage, was bei größerer Hitze passiert, dürfte interessant werden. Die sogenannte Risikogruppe der Älteren dürfte bei größerer Hitze unter den Masken besonders leiden – oder?

“Abgesehen davon, dass Masken bei 30 Grad unerträglich werden dürften, ist das Tragen von Masken gesundheitsschädlich. Wer eine Maske längere Zeit trägt, atmet damit ständig seine eigene Ausatemluft ein, d. h. Kohlendioxid und Stickoxide. Es kann kein Sauerstoff mehr aufgenommen werden, welcher aber für alle Lebensfunktionen des Körpers essentiell ist. Die Lungen werden durch das Tragen von Masken nicht mehr belüftet, was Lungenentzündungen und Lungenkrankheiten fördert. Mit dem Tragen von Masken wird man erst recht krank, obwohl das Immunsystem gegen Viren und Bakterien vorgeht. Außerdem erzeugt das Tragen von Masken unnötig Angst und Angst macht erwiesenermaßen krank.”

Auch dieser Aspekt will bedacht sein: Die Corona-Krise deckt nach und nach auf, welche Rolle Angst und Panik in dieser Gesellschaft inzwischen spielen. Die Masken selbst dürften nicht nur wegen der größeren Atemnot, sondern auch beispielsweise bei Brillenträgern, bei Älteren etc. die Psyche destabilisieren.

Nun lässt sich die Maskenpflicht nicht ohne Weiteres abschaffen. Dennoch heißt es: Vorsicht. Die nachhaltigen Auswirkungen dürften gravierender sein als gedacht.