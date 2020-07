Die nächste Corona-Inszenierung – Wann kommt es denn einmal zum wirklichen Ausbruch?

Die jüngsten Zahlen zum Corona-Virus sind erschütternd. Nach den vorliegenden Daten, die von der bekannten John-Hokins-University kommen, ist die über uns hereinbrechende Corona-Pandemie wohl ausgeblieben. In der ersten Welle jedenfalls. Denn an verschiedenen Stellen wird jetzt wieder Panik geschürt. Zuletzt etwa in Lohne, das im Landkreis Vechta liegt. Darauf gehen wir an dieser Stelle gar nicht mehr ein, sondern verweisen auf die ausbleibenden Ausbrüche nach den zahllosen angeblichen Problemfällen: Die Black-Life-Matter-Demos – ohne weitere Infektionsausbrüche, die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos – ohne weitere Infektionsausbrüche, die jüngst ausgelassenen Nacht-Feiern wie in Stuttgart – ohne weitere Infektionsausbrüche. Schulöffnungen bundesweit – ohne weitere Infektionsausbrüche. Die Ereignisse zeigen, dass die Angst vor weiteren Ausbrüchen in Deutschland zumindest eine mediale Inszenierung ist.

Mortalitätsrate in Schweden: Gering

Der größte Hotspot der EU, so jedenfalls wird Schweden stets dargestellt, da es keine gravierenden Lockdown-Maßnahmen vollzog, ist mit einer Mortalitätsrate von 0,057 % bezogen auf die Gesamtbevölkerung kein besonders guter Ausweis dafür, wie gefährlich die vergangenen Wochen und Monate wohl gewesen sind.

Die Mortalitätsrate in Deutschland, das wirtschaftlich praktisch kaltgestellt wurde, ist tatsächlich niedriger: 0,01 % der Gesamtbevölkerung. In Polen sind es 0,004 % der Bevölkerung, in Finnland etwas mehr mit 0,005 %. In England beträgt die Mortalität bezogen auf die Größe der Gesamtbevölkerung immerin 0,065 % und in Frankreich 0,046 %. Praktisch sind dies jedenfalls nicht Zahlen, die eine überaus aktive Pandemie bestätigen würden.

Dennoch wird gedroht und gedroht. Auch wenn die Zahlen selbst noch einmal stark umstritten sind, da auch Menschen mit vormaliger, aber nicht ausschließlicher Corona-Infektion gezählt wurden, reicht all dies nicht, um das Geschehen noch zu begründen. Nur: Wann merkt es die Bevölkerung? Lesen Sie hier von weiteren, erschütternden Erkenntnissen…