Die neue “Welle”: Neue Fakten…

Die neue Corona-Welle hat in den Medien wie auch in der Politik erhöhte Alarmbereitschaft ausgelöst. Die “zweite Welle” wird seit Wochen angekündigt. Neue Fallzahlen demonstrieren, dass wir bei uns immer mehr Menschen finden, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Daran zweifelt niemand – es geht also nicht um “Corona-Leugnung”, wenn diese Zahlen in einem anderen Licht anders bewertet werden.

Positivrate: Warum schreiben die Medien nicht davon….

Wir können dennoch einen anderen Aspekt betrachten: Die sogenannte “Positivrate”. Dies ist die Quote derjenigen unter den Getesteten, bei denen das Virus dann tatsächlich gemessen wird. Die Positivrate zeigt allerdings, dass die Welt nicht ganz so grau ist, wie sie angeblich jetzt wieder wäre.

Immerhin ist die Positivrate den offiziellen Statistiken nach tatsächlich angestiegen. Die KW 31 stellt einen Umkehrpunkt dar: Seither sind die Zahlen tendenziell etwas gestiegen. In der KW 31 noch lag die Positivrate bei 1, nachdem sie vorher 0,98 erreicht hatte. Danach fiel sie vier Wochen lang auf dann 0,74, um in der KW 37 auf 0,86 anzusteigen. In der KW 38 nun ist die Positivrate auf 1,19 gestiegen.

Die Zahl der “Erkrankten”, die also nicht nur positiv gemessen wurden, ist seit dem Sommer gewachsen. Im Juni wie auch im Juli waren es weniger als 500 neu Erkrankte täglich, im August dann mehr als 1.000. Aktuell sind etwa 1.500 bis 2.000 neue tatsächlich registrierte neue Erkrankte gemessen worden.

Zum Vergleich: Die Zahl der Erkrankten erreichte in der Corona-Hochphase in Deutschland ab Mitte März mehr als 5.000. Die aktuelle Zahlen sind etwa Mitte bis Ende April erreicht worden. Der Anstieg ist bei weitem nicht so dramatisch (im Sinne von schnell) wie im Frühjahr. Die Welle könnte schon gekommen sein – sie ist aber bis dato ausgesprochen überschaubar.