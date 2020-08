Dr. Drosten ist zurück: Zweite Welle

Die zweite Welle ist zurück – oder fast. Deutschland, so der bekannte Virologe Dr. Drosten in der “Zeit”, laufe Gefahr, die bisherigen Erfolge im Kampf gegen das Virus zu “verspielen”. Wir lernten viele neue Fakten über das Virus und unser Verhalten, dabei jedoch setzten wir nur zögerlich diese Erkenntnisse um.

Virus über die Luft übertragen

Wir haben gelernt, dass sich das Virus vor allem über die Luft übertragen würde. Dies wiederum hat für öffentliche Gebäude im kommenden Herbst/Winter Folgen. Wie würde der Luftaustausch geregelt werden?

Beachteten wir solche Fragen nicht, könnte die zweite Welle seiner Ansicht nach “eine ganz andere Dynamik” mit sich bringen als die erste Welle. Anfangs ging es nur um Skifahrer etc., die das Virus in die Bevölkerung getragen hatten. Nun würde die zweite Welle sich direkt aus der – gesamten – Bevölkerung heraus verbreiten, wenn es so weit ist.

Damit würden auch die Erfolge bei der Verfolgung der Infektionsketten wieder verspielt. Denn aus der Bevölkerung heraus käme es zu einer großflächigeren Verbreitung, was wiederum die Nachverfolgung immens erschwert. Auch wären dann zeitgleiche Herde und Ketten denkbar.

Daher schlägt Dr. Drosten vor, jeder Bürger solle ein Kontakttagebuch führen. “Durch die Fokussierung auf die Infektionsquelle wird der neu diagnostizierte Patient (…) zum Anzeiger eines unerkannten Quellclusters”.

Kritiker sehen darin allerdings erneut die Risiken, dass am Ende die App das hier geforderte Kontakttagebuch darstellen würde – und erinnern daran, dass Dr. Drosten dazu auch empfohlen hatte, den Impfstoff “schneller” als bislang zuzulassen. Insofern ist die Vision von Dr. Drosten nicht neu, sondern reiht sich ein in die eine Seite der Corona-Diskussion: Die Panik soll kommen. Zumindest der Immunitätsausweis ist noch nicht vom Tisch, wie wir hier zeigen…