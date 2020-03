Erinnerung: Wie das, was im Corona-Fall passiert, vorher bereits simuliert wurde….

Inzwischen streiten die „Parteien“ USA und China darum, wer wann und wie das Corona-Virus in die Welt brachte. Es hilft nicht: Bis dato ist keine Theorie in einem klassischen Sinn „bewiesen“. Bekannt ist allerdings unter anderem, dass die Stiftung von Bill Gates, die „Bill and Melinda Gates Foundation“ all das, was aktuell geschieht, bereits hat simulieren lassen. Wir berichteten darüber:

„Bei der „Übung“, die von der John Hopkins Bloomberg School of Public Health und dem World Economic Forum in New York veranstaltet wurde, prognostizierten die Veranstalter 65 MillionenTote, die durch das fiktive Virus sterben könnten.“

Achtung: Diese Übung bezog sich nicht auf das aktuelle Virus, sondern auf ein fiktives Virus. Die Frage, ob diese Übung eine Art von Prognose darstellt, ist nicht zu beantworten. Letztlich ist dies in der Meinungsbildung Abwägungssache – denn das Virus selbst ist dann tatsächlich „gezüchtet“ worden. In einem Labor, das in der Nähe des Marktes von Vuhan zu Hause ist, auf dem das Virus verbreitet worden sein soll – über eine Fledermaus, wie es aktuell heißt.

Simulation zeigt einen epidemischen Verlauf

In der „Simulation mit dem Titel „Event 201“ gab es einen unkontrollierten Corona-Virus-Ausbruch, der sich wie ein Lauffeuer aus Südamerika ausbreitete und innerhalb von 18 Monaten zu einer Todesrate von 65 Millionen Menschen führte. „Event 201“ zeigte, wie das hypothetisch immunresistente Virus Handel und Reisen lähmt und die Weltwirtschaft in den freien Fall stürzt.

Wie wir seit wenigen Tagen sehen können, geschieht nun ganz ähnliches – nur real“.

Die Weltwirtschaft fängt derzeit an, zu kollabieren. Noch werden im Westen lediglich in einzelnen Staaten Ausgangssperren verhängt. Schon aber steigen die Fallzahlen, schon wird ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von -2 % bis – 10 % angenommen. Hoffen wir, dass die Simulation am Ende nicht Recht hat…