Erstaunliche Erkenntnis: Maske trainiere Atemmuskulatur

Das ZDF meldete sich mit einer erstaunlichen Erkenntnis zu Wort. Die Atemmaske, die uns in der Corona-Krise schützen soll, habe nicht nur Schutz-Eigenschaften. Einer Meldung von „MMNews“ zufolge sei die Maske geeignet, um die Atemmuskulatur zu trainieren. Sie sei „gut“ für die Lunge. Die Meldung setzt sich fort: „Wir gewöhnen uns an den etwas erhöhten CO-2-Spiegel in unserer Atemluft und das verbessert unsere Kondition“.

Die Maskenfeier scheint etwas unbegründet zu sein, so die Meinung von Beobachtern – die Maske ist kritisch zu betrachten. Sehen Sie selbst:

„Die Neurologin Margareta Griesz Brisson aus Müllheim und mit neurologischer Praxis in London, hat in einem auf Youtube veröffentlichten Video, was inzwischen mehrfach von der Plattform – welche zu Google gehört – zensiert, also gelöscht worden ist, ihre Erfahrungen und Bedenken mit dem Maskentragen geteilt. Sie beobachtet „mit wachsender Besorgnis die Ereignisse in Deutschland und weltweit“. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei der Corona-Infektion um eine mit einer mittelschweren Grippe vergleichbare Erkrankung. Die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen bezeichnet die Neurologin als „Katastrophe auf jeder Ebene“.

Margareta Griesz Brisson warnt vor den schweren Folgen, die durch die Maskenpflicht – vor allem bei Kindern und Jugendlichen – entstehen würden. Die Medizinerin hält die Corona-Maßnahmen für „brutal, menschenverachtend und an Grausamkeit nicht zu überbieten“. Die gebürtige Rumänin ist während der sozialistischen Diktatur unter Nicolae Ceausescu aufgewachsen und warnt ausdrücklich vor der Vorgehensweise der deutschen Regierung in Zeiten des Coronavirus.

Zwar stehe jetzt der Winter ins Haus und damit die Grippewelle, doch die Menschen bräuchten deshalb keine Angst haben. Denn für eine Infektion brauche es immer Zwei: Einen Erreger und einen Wirt. Wenn der Wirt, also dessen Immunsystem,stark genug sei, könne dem Erreger „auf Augenhöhe begegnet werden“. Damit will die Medizinerin verdeutlichen, dass das Corona-Virus nicht gefährlicher ist als eine Grippewelle und dass man sein Immunsystem gezielt stärken kann. Hier lesen Sie mehr dazu.