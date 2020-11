Erste Airline will Impfpflicht für Flugreisende

Die australische Fluggesellschaft Quantas plant, als erste Airline eine Corona-Impfpflicht für alle Flugreisenden einzuführen. Quantas kündigte an, den Impfpflicht-Plan umzusetzen, sobald die Corona-Impfungen da seien: „Für internationale Fluggäste soll eine Impfpflicht eingeführt werden, sobald Covid-19-Impfungen möglich sind“, erklärte Quantas-Chef Alan Joyce gegenüber dem australischen Fernsehsender „Nine News“.

Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, würden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airline entsprechend angepasst. Bei der Vorgehensweise von Inlandsflügen habe man noch nicht entschieden. Die Situation für Interkontinentalverbindungen sei jedoch klar: „Wir werden von international Reisenden verlangen, dass sie gegen Corona geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen.“

Quantas-Chef Joyce glaubt, dass seine Fluggesellschaft mit diesen Plänen nicht alleine stehe, sondern dass weltweit solche Regeln eingeführt werden würden: „Ich glaube, das wird eine normale Sache sein, nach Gesprächen mit meinen Kollegen von anderen Airlines zu urteilen. Regierungen und Fluggesellschaften weltweit erwägen bereits die Einführung elektronischer Impfpässe“, so Joyce.

Am Montag hatte die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) angekündigt, dass sich die Entwicklung eines digitalen „Gesundheitspasses“ in der „Endphase“ befinde. Der Pass könne zur Aufzeichnung von Corona-Tests oder Impfungen verwendet werden, so die IATA. Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt sagte, dass Einreisende künftig Corona-Impfungen benötigten, wenn sie nicht 14 Tage lang in Quarantäne wollten: „Wir erwarten, dass Menschen, die während der Pandemie nach Australien kommen, entweder geimpft sind oder sich isolieren müssen. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.“

