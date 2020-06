Erste “Erfolge” bei Impftests? Achten Sie auf die Signale…

Am Montagabend ist möglicherweise in den USA ein erster “Erfolg” im Zuge der klinischen Studien zur Corona-Impfung gelungen. Jedenfalls zog der Börsenkurs des deutschen Unternehmens BioNTech in den USA um über 11 % an. Dies ist ein klares Signal dafür, dass irgend jemand mehr Informationen zur Verfügung hat als der Markt – denn auf den Nachrichtenseiten von BioNTech oder auf sonstigen Wirtschaftsseiten fand sich zunächst kein Indiz.

Meldungen kommen

Die Studie selbst ist erst in der ersten Phase der klinischen Prüfungen. Hier geht es um die Nebenwirkungen, die direkt an Menschen getestet werden. Ende Juni bis Anfang Juli wollte das Unternehmen die ersten Berichte dazu abgeben, so die Meldungen vor einigen Wochen. Nun könnte es dazu kommen, dass die ersten Ergebnisse vorliegen. Wenn keine Nebenwirkungen binnen weniger Wochen gemessen werden, hat dies zwei Folgen:

Die erste Folge dürfte sein, dass die Impfhysterie gerade in Deutschland noch einmal Nahrung bekommt. Denn aktuell werden die sogenannten R-Zahlen wieder nach oben manipuliert. “Manipulation” ist deshalb der richtige Begriff, weil die Zahlen in der Regel nicht mit dem Zusatz versehen werden, dass die Menge der aktuell Infizierten ohnehin nicht allzu groß ist. Das hat zur Folge, dass einzelne Hot Spots wie jetzt in Göttingen, in Gütersloh oder in Berlin mit vielen Infizierten (mehr als 1.500 bei den Fleischfabriken Tönnies in Gütersloh) besonders ins Gewicht fallen.

Die zweite Folge: Die Diskussion um Nebenwirkungen kann in ein falsches Licht geraten. Denn die Nebenwirkungen werden sich im Zweifel nicht immer und unmittelbar in den ersten Wochen zeigen. Die aktuellen Impfstoff-Forschungen laufen im Kern auf genetische Änderungen hinaus, so die Kritiker. Deshalb sind die Verfahren schnell durchsetzbar – und umso riskanter. Der sogenannte “Durchbruch” wird bald folgen.