EU verweigert die vollumfängliche Haftung für Corona-Impfstoff-Risiken

Unfassbar für die Impfstoffindustrie: Die EU hat einem Bericht der Agentur Reuters nach offenbar nicht vor, die Haftungsrisiken für Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff vollständig zu übernehmen. Die Regelungen in den USA sind weitaus großzügiger. Hintergrund ist das offenbar vermutete größere Haftungsrisiko durch den Umstand, dass der Impfstoff im Schnellverfahren entwickelt und dann durchgewunken wird.

Dies wiederum dürfte das bisherige Kalkül der Pharmaindustrie in der EU zum Corona-Impfstoff stören: Zumindest leugnet niemand die Risiken, die von Nebenwirkungen ausgehen können….

Immerhin aber strebt “die Weltgesundheitsorganisation WHO offenbar nationale Spezialfonds anstrebt. Diese sollen sogenannte „Kompensationszahlungen“ letztlich aus der Steuerkasse entnehmen. Erstaunlich, dass auch darüber kaum berichtet wird.

Pharmafirmen sichern sich anders ab

Die Pharmafirmen wiederum sind offensichtlich auch bereits gut gerüstet. Der Staat springt zur Hilfe: AstraZeneca etwa aus Großbritannien hat ungefähr den höchsten Aktienkurs aller Zeiten erzielt. Das Unternehmen ist ganz weit im Zuge der Impfstoff-Forschung. Das Unternehmen hat es offenbar geschafft, in „all unseren vertraglichen Vereinbarungen (…) das Recht auf Immunität“ aufnehmen zu lassen. „Aus Sicht der meisten Länder ist es akzeptabel, wenn sie selbst dieses Risiko übernehmen, weil die Entwicklung eines Impfstoffs in deren nationalem Interesse ist.“ Das Unternehmen könne in der einzigartigen Situation – Achtung (!) – ein „solches Risiko einfach nicht eingehen“. „Vor allem dann nicht, wenn ein Impfstoff über Jahre Nebenwirkungen zur Folge haben sollte.“

So klar hat wohl noch kaum ein Unternehmen beschrieben, wie es um den Corona-Impfstoff bestellt ist: Die Herausforderungen sind immens, denn mit Nebenwirkungen ist ganz offensichtlich zu rechnen. In Merkel-Deutschland spricht darüber fast niemand – wir schon.