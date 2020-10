(Fast) Eingesperrt: So sieht der regionale Lockdown aus

Das Berchtesgadener Land – als Landkreis – steht praktisch fast unter Quarantäne. Fast 2.500 Touristen wurden oder werden nach Hause geschickt. Die Hotellerie und Vermieter von Ferienwohnungen werden massive Einbußen hinnehmen. Damit nicht genug: Die Bewohner dieser Region sind annähernd eingesperrt. Sie dürfen sich nun nur noch mit Ausnahmen aus dem Haus bewegen, u.a., um in die Schule oder zur Arbeit zu kommen. Arztbesuche und Einkäufe sind gleichfalls erlaubt. Dennoch: Die Abriegelung kann sich jetzt noch fortsetzen.

RKI: Abriegelung kann kommen

Diese Form der noch recht sanften Abriegelung ist nicht die letzte Eskalationsstufe. So meint nunmehr auch der Präsident des Robert-Kochs-Instituts (RKI), Lothar Wieler: “Wenn die Maßnahmen nicht verschärft werden, werden die Infektionszahlen weiter hochgehen”.

Damit schließt er eine “Abriegelung von Risikogebieten” nicht mehr ausdrücklich aus. Vor neun Monaten habe er in einem ähnlichen Interview verlauten lassen, dass er es sich nicht vorstellen könne, solche Maßnahmen zu ergreifen. Nun könne es sich vorstellen, dass solche Maßnahmen durchgeführt werden, ließ er jüngst gegenüber dem Fernsehsender Phönix wissen. Wieler hielt es für möglich, dass die Zahl der täglichen “Neuinfektionen” (heißt: Der positiv Getesteten) bis auf 10.000 ansteige. Inzwischen veröffentlichen Medien durchaus schärfere Prognosen. Selbst Angela Merkel könne mit den erwarteten 19.000 “Neuinfektionen” pro Tag bis Weihnachten noch zu niedrig gelegen haben, ließ der “Focus” wissen.

Wieler, der also für weitere Abriegelungen wirbt, meint ohnehin, die Beherbergungsverbote seien notwendig und richtig. “Mobilität ist einer der Treiber dieser Pandemie”. Neidisch gehen Medien inzwischen auf die Situation in China ein. Nach drakonischen Maßnahmen bis hin zur Ausgangssperre ist die Pandemie dort praktisch besiegt, heißt es. Alle Anzeichen deuten darauf, dass die Stimmung in Deutschland in Richtung “Einsperren” geht. Hier begleiten wir Sie…