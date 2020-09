Financial Times lobt Schwedens Strategie in Corona-Kampf

Die Financial Times hat jetzt in einem Tweet betont, dass die Strategie Schwedens im Kampf gegen das Corona-Virus offenbar erfolgreich sei. Der Trend hebe sich von den Zahlen in anderen skandinavischen Ländern ab. Sowohl in Dänemark wie auch in Norwegen, so demonstriert die FT, seien die Zahlen der Neuansteckungen höher. Der Chef-Virologe der Regierung Schwedens, Anders Tegnell, hatte bereits zu Beginn der Pandemie darauf verwiesen, so schreibt es der FT-Berichterstatter Richard Milne, dass Tegnell erst im Herbst beurteilen wolle, wer erfolgreicher sei.

Nun ist der Herbst gekommen, und die Zahlen in Schweden sinken.

Richard Milne verweist darauf, dass Tegnell behauptete, es würde einen Widerstand gegen schnelle Lösungen geben. Dies würde keine einfache und auch keine kurzfristige Angelegenheit. Es sei auch keine Sache, die “durch eine bestimmte Art von Maßnahme lösbar ist. Wir haben es mit einer Krankheit zu tun, mit der wir in Zukunft noch lange fertig werden und für die wir Systeme aufbauen müssen.

Eine zweite Welle in Schweden ist zumindest aktuell nicht sichtbar. Die Systeme scheinen zu greifen – Schweden übt sich weiterhin in einer partiellen Lockerheit, d. h. gegenüber den Schulen oder Vorschriften bei Restaurants. Die Zahlen sind mittlerweile beeindruckend. Pro Kopf der Bevölkerung sollen die Zahlen 90 % unter den Werten vom Sommer liegen. Die Erfolge sprechen für die Strategie Schwedens. Das Land war für seine Politik – in Deutschland fast unbemerkt – bereits von der Weltgesundheitsorganisation WHO gelobt worden. Der Sonderweg allerdings ist in Deutschland vielfach kritisiert worden und diente als Beleg für die Richtigkeit der “deutschen Maßnahmen” – hier lesen Sie mehr dazu. Deutschland denkt zwar nicht über einen gänzlichen Lockdown nach – sieht aber offensichtlich härtere Maßnahmen als notwendig an.