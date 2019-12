Fröhliche Weihnachten: Wenn die Gesundheitspolitik verraten wird…

Die Politik in Deutschland kümmert sich in diesen Tagen um verschiedenste Vorfälle: Putins angeblicher Tiergarten-Mord, Donald Trump und dessen Impeachment-Verfahren oder auch Boris Johnson und den Brexit. Wir erinnern allerdings zum Jahresende auch gerne – oder ungerne – daran, wie unsere Gesundheitspolitik in Deutschland effektiv verraten wird…

Zahlreiche Politiker drehen immer mal wieder der gut bezahlten Tätigkeit im Apparat den Rücken zu, wenn die Industrie noch mehr zahlt. Und so erinnern wir daran, was ein „Büroleiter“ eines für Arzneimittel zuständigen Bundestagsabgeordneten, vor Monaten machte. Er ist jetzt in der Schweizer Gesundheitsindustrie – bei einem bekannten Unternehmen…Darüber wird seit Monaten nicht berichtet – und deshalb sollten Sie den Fall (mit uns) im Auge behalten.

„Jens Spahn (Gesundheitsminister) muss zusehen….

… wie der bisherige Büroleiter eines für „Arzneimittel zuständigen Abgeordneten der CDU“, Michael Hennrich sich von Roche abwerben lässt. Als Cheflobbyist. Ein Lobbyist, der damit direkt in die Politik hinein verdrahtet ist.

Darüber berichtet nun abgeordnetenwatch.de, wo wiederum eine Meldung von „politik und kommunikation“ aufgegriffen wird. Das wiederum ist ein Fall, der deshalb brisant ist, da die Schweizer Arzneimittel nicht nur herstellen, sondern auch genehmigen lassen müssen. Dass der frühere Büroleiter gleich bei seinem früheren Chef, dem „Zuständigen“ Unions-Bundestagsabgeordneten, anrufen kann, ist nicht nur „praktisch“. Es ist eine Riesengefahr für das System. So nah dran an den Entscheidungsgremien – hier informelle Entscheider – dürfte wohl kaum ein anderer Konzern sein.

Und dies ist, so abgeordnetenwatch.de, kein Einzelfall. So sei 2016 der damalige Mitarbeiter von Hennrich, ein Referent für „Arzneimittelpolitik, gewechselt – als „Leiter Gesundheitspolitik“ hin zum „Bundesverband der Pharmezeutischen Industrie (BPI). Der Mann ist offensichtlich ebenfalls nahe an den Entscheidungsprozessen gewesen – so wie Ulf Birke. Der ist Referent im „Verband der forschenden Pharma-Unternehmen“. Vorher war er Referent des Vize-Fraktionsvorsitzenden der Union, Georg Nüßlein. Der ist? Zuständig für Gesundheit.

Auch ein Christoph Diehn ist beim Verband beschäftigt – im Sektor „Gesundheitssysteme“. Der war wieder Leiter im Büro des Unions-Abgeordneten Dierich Monstadt. Dessen Spezialität: Er ist Mitglied im „Gesundheitsausschuss“. Die Geschichte wird sich weiter und weiter entwickeln. Die Pharmaindustrie in Deutschland und in der EU wird fast automatisch immer einflussreicher….