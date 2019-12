So gefährlich ist die Anti-Baby-Pille

Die Antibabypille gilt als große Errungenschaft für die sexuelle Freiheit der westlichen Frauen. Die „Pille“ galt jahrelang als Inbegriff weiblicher Selbstbestimmung. Viele Ärzte verschrieben die Pille allerdings auch leichtfertig jungen Mädchen, deren Hormonsystem noch nicht ausgereift ist – etwa um Regelbeschwerden zu lindern.

Heute sehen immer mehr Frauen, was die Pille auch ist: Ein gefährliches Medikament mit erheblichen Nebenwirkungen, über die in der Regel kaum aufgeklärt wurde. Heute fühlen sich immer mehr Frauen zu recht von Berichten über die Nebenwirkungen der Antibabypille verunsichert. Dennoch erobern gerade die neuen Pillen, die glänzendes Haar und glatte Haut versprechen, den Markt – gerade junge Frauen verlangen danach. Und Ärzte verschreiben sie.

Krebs als ein großes Risiko….

Die zahlreichen Nebenwirkungen der Antibabypille, bis hin zur Krebserkrankungen, finden in der Mainstream-Presse kaum Widerhall. Zu den noch als harmlos geltenden Begleiterscheinungen dieser hormonellen Manipulation gehören Kopfschmerzen, Depressionen, Zwischenblutungen, Gewichtszunahme durch Wassereinlagerungen oder durch den Appetit steigernden Effekt der Gestagene, Übelkeit, Spannung in den Brüsten, Ausbleiben der Regeln und Verminderung oder Ausbleiben der Libido.

Während sich diese Nebenwirkungen noch recht harmlos anhören, gibt es zwar nicht so häufig auftretende, aber dafür umso schwerwiegendere Nebenwirkungen, die gerne verschwiegen werden. Dazu gelten schwere Migräneanfälle, Thrombosen, Lungenembolien, plötzlich auftretender hoher Blutdruck oder Gelbsucht. Bei Pillenanwenderinnen kommt dauerhaft erhöhter Blutdruck doppelt so häufig vor, wie bei Frauen ohne Pille. Die Thrombosen können sich in Form von Beinvenenthrombosen, Herzinfarkten, Hirnschlägen oder Netzhauthrombosen äußern.

Knoten in der Brust treten bei Pille-nehmenden Frauen doppelt so häufig auf. Hersteller der Pille werben damit, dass sich das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, um die Hälfte verringere. Die International Agency for Research on Cancer stufte auf Grundlage von Forschungsergebnissen die Pille, die mehrere synthetische Hormone enthält, jedoch als krebserregend ein. Hormonpräparate, die geschluckt werden, werden höher dosiert, als gespritzte. Dadurch kann es durch die Einnahme der Pille zu Leberschäden kommen, denn die Leber wird oft jahrzehntelang tagtäglich mit einer hereinbrechenden Flut von synthetischen Hormonen überschüttet, der sich nicht gewachsen ist.

Das chronische Müdigkeitssyndrom ist ein Resultat einer chronisch überlasteten und vergifteten Leber und des Nervensystems. Die Pille steht zudem unter Verdacht, an der Entstehung von Diabetes beteiligt zu sein. Unter ihrem Einfluss kann das Bauchspeicheldrüsen-Hormon Insulin den Anstieg des Blutzuckerspiegels nicht mehr einwandfrei kontrollieren. Dies kommt einer beginnenden Insulinresistenz, einer Diabetes gleich. Viele Frauen leiden nach Absetzen der Pille am sogenannten „Post-Pill-Syndrom“. Nach mehrjähriger Pilleneinnahme werden sie trotz Kinderwunsch nicht mehr schwanger oder das Risiko von Fehlgeburten ist erhöht.

Eine weitere schwere Nebenwirkung ist Osteoporose. Es ist bekannt, dass der Körper bei langjähriger Pilleneinnahme große Mengen an Calcium verbraucht und entmineralisiert wird. Ein Viertel bis ein Drittel aller Pillenverwenderinnen leiden zudem früher oder später an Störungen der Schilddrüse.

Die Pharmaindustrie könnten schweren Zeiten entgegensehen, wenn all die geschädigten Frauen und mutmaßlichen Medikamenten-Opfer gegen Konzerne wie Bayer, Pfizer oder Merck und Co. gerichtlich vorgehen. Die Folgen für die Unternehmen wären kaum kalkulierbar, wenn die deutschen Frauen so streitbar wären, wie die Amerikanerinnen.