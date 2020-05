Gesundheitspass: Widerstand im Merkel-Land!

Die Merkel-Regierung möchte in Deutschland einen “Corona-Immunitätsausweis” einführen. Die Pläne liegen als Entwürfe auf dem Tisch und werden derzeit in aller Öffentlichkeit breit diskutiert. Offensichtliches Ziel: Die Diskussion soll zeigen, wie wir mit diesem Pass dem Virus noch wirksamer begegnen könnten. Der Widerstand gegen diesen Ausweis jedoch wird massiver. FDP und Grüne etwa haben ganz offiziell darum gebeten, dieses Projekt fallen zu lassen.

Ausweis: Absurde Vorstellung von Grün?

Der Ausweis würde diejenigen, die inzwischen als immun gelten (können) identifizieren. Damit bietet er sich für diejenigen an, die genesen sind und für diejenigen, die sich mit einem möglichen Impfstoff immunisieren könnten. Der Lohn für die Passträger: Sie könnten sich, so die Vorstellung, bestimmte Rechte wieder erlangen. Ein Beispiel: Das faktische Versammlungsverbot, unter dem die Gesellschaft bei uns aktuell so stark leidet wie noch nie zuvor in den vergangenen Wochen, könnte für jene Personen aufgehoben werden.

Robert Habeck von den Grünen allerdings dreht in seiner Argumentation gegen den Pass nach Meinung von Beobachtern weit auf. So würde ein “indirekter Anreiz” geschaffen für Menschen, “sich zu infizieren, um im Shutdown wieder mehr Freiheiten als andere zu erhalten”. Eine Logik, die mutmaßlich sehr viele Menschen derzeit nicht teilen würden. “Außerdem öffnet es einer sozialen Stigmatisierung Tür und Tor. Das Spaltungspotenzial für die Gesellschaft ist immens”, so der Politiker. Dies kommt dem Problem bereits näher, so Kritiker. Doch der wahre Kern der Kritik: Auf diese Weise ließe sich eine zumindest praktische Impfpflicht durchsetzen. Impfung gegen Freiheit, die einfache Gleichung, über die sich nach Meinung von Kritikern beispielsweise Bill Gates sicherlich freuen dürfte. Die FDP bringt es eher auf den Punkt, so Kritiker: Es gehe nur Arzt und Patienten etwas an, wer welche Krankheit hatte. Das nennt sich einfach Datenschutz.