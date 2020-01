Gicht: Vorsicht vor Softgetränken

Die „Gicht“ gilt als Volkskrankheit, bei der es von Zeit zu Zeit zu massiven schmerzhaften akuten Anfällen kommen kann. Selbst leichte Berührungen von Gelenken können ausgesprochen starke Schmerzen verursachen. Ursache sei eine „Störung des Purinstoffwechsels“, so Mediziner. Übersetzt: Im Blut sammelt sich zu viel Harnsäure an.

Purine: Substanzen, die umgewandelt werden

Diese Purine sind organische Substanzen, die unser Körper eigenständig in Harnsäure umwandelt. Purine werden im Körper selbst erzeugt, teils aber auch über Nahrungsmittel dem Körper zugeführt. Ein erhöhter Harnsäurespiegel weist auf entstehende Harnsäurekristalle, die sich wiederum in den Gelenken, in der Niere, in Sehnen oder in Schleimbeuteln einlagern. Dies führt zu Anfällen, bei denen Gelenke schwellen und Schmerzen entstehen – die sich sogar in chronische Schmerzen wandeln können.

Insofern gilt es, vor allem durch eine Änderung der Essgewohnheiten zumindest die äußeren Faktoren für die Bildung von Purinen zu reduzieren. Möglichkeiten bestehen reichlich: Verzichten Sie auf größere Mengen von Lebensmitteln, die Purine enthalten. Dies sind Wurst, Innereien, fetter Fisch, auch Rosenkohl oder Spargel und vor allem fettes Fleisch.

Verzichten Sie weitgehend auf Alkohol, insbesondere auf den Genuss von Bier. Auch Softgetränke mit hohen Dosen an Fruchtzucker enthalten Purine. Vermeiden Sie zudem die Aufnahme von Nahrungsmitteln, die zu Übergewicht führen. Auch hier könnte eine Ursache für die Bildung von Purinen liegen. Umgekehrt gilt, dass auch eine zu radikale Diät hier stören kann – sogenannte Null-Diäten sind dementsprechend zu vermeiden.

Dazu gehört schließlich, regelmäßig in hinreichender Menge zu trinken. Die Medizin empfiehlt dabei immerhin 2-3 Liter täglich.

In akuten Fällen allerdings rät die Standardmedizin noch immer zu Schmerzmitteln, d. h. vor allem entzündungshemmenden Mitteln. Die betroffenen Gelenke sollten Sie kühl wickeln. Zudem sollten Sie diese Gelenke strikt schonen. Am wichtigsten allerdings bleibt: Meiden Sie die genannten Lebensmittel.