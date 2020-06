Ginseng: Vielfältige Anwendungen

In einem vorhergehenden Beitrag haben wir beschrieben, welche Inhaltsstoffe Ginseng, eine Wurzel des asiatischen Baumes, enthalten. Zudem möchten wir Ihnen erläutern, welche Anwendungsmöglichkeiten sich für Ginseng ergeben – dies sind vielfältig genug, um gerade in diesen Tagen zahlreiche Störungen zu kurieren bzw. die Kur zu unterstützen. Leiden Sie etwa an Bluthochdruck, eignet sich die Beigabe von Ginseng – hier hilft alleine bereits das enthaltene Vitamin C, das Magnesium, Kalium sowie essentielle ungesättigte Fettsäuren. Ihr gesamtes Herz-Kreislauf-System kann von der Beigabe profitieren. Somit würden die Blutgefäße selbst stabilisiert, zudem sollte sich der pH-Wert Ihres Blutes im Fall des Falles normalisieren lassen.

Diabetes Mellitus: Klassischer Anwendungsfall

Auch bei der Diabetes Mellitus lässt sich Ginseng gewinnbringend anwenden. Denn die Wurzel enthält Chrom. Dies wiederum wirke sich auf den Blutzuckerspiegel aus, zudem auch auf den Cholesterinspiegel, so die Information. Damit sei Ginseng eine wertvolle Abhilfe bei den enormen Schwankungen des Blutzuckers, die zu den Begleiterscheinungen der Erkrankung zählen, so die Information.

Auch bei Störungen der Konzentration oder der allgemeinen Leistungsfähigkeit empfiehlt sich die Beigabe von Giseng. Denn zahlreiche der sogenannten Ginsenoside, von denen es bis zu 150 in der Wurzel geben kann, entwickeln die Fähigkeit, aktivierende Rezeptoren des Nervensystems zu nutzen und sich daran zu binden. Dies könne die Konzentrations- sowie die Leistungsfähigkeit des Gehirns heben. Vitamin B würde zudem das Nervensystem stabilisieren, heißt es.

Erektionsstörungen schließlich zählen zu den Krankheitsbildern, die in der Regel keine der klassichen Medikamente benötigen. Ginseng wird die Bildung von Stickstoffmonoxid im Schwellkörper bilden helfen, womit die Blutgefäße sich erweitern können. Damit wird die Durchblutung verbessert – und ein größerer Teil der Leiden könne gelindert werden.