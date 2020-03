Glücksforschung: Weg mit dem Bruttoinlandsprodukt

In diesen Tagen beschäftigt uns wohl (fast) alle besonders das Corona-Virus. Die Stimmung sinkt, und sie dürfte bei den trüben Tagen in den heimischen vier Wänden mangels sozialer Kontakte und oftmals auch frischer Luft weiter sinken. Auch die Wirtschaft leidet bereits und wird sich von diesem Schock nicht so schnell erholen, meinen Wirtschaftsforscher. Doch ist das Bruttosozialprodukt überhaupt wichtig für unser “Glück”?

Glück: Bruttonationalglück

Dazu hat passend zur aktuellen Stimmung der “Spiegel” ein Interview mit dem früheren und langjährigen Direktor des “National Happiness Center” in Bhutan gesprochen. Der hat sich intensiv mit dem “Glück” beschäftigt und war dran beteiligt, das “Bruttonationalglück” als Messkonzept zu entwickeln. Hier gäbe es mehrere Dimensionen. Es ginge darum, das “Glücksempfinden” einer ganzen Gesellschaft zu steigern und nicht nur das individuelle Glück kurzfristig zu optimieren.

Dafür gelte es, eine “Harmonie zu schaffen zwischen den verschiedenen Faktoren” wie der Erziehung, der sozialen Sicherheit, des Gesundheitssystems und auch des Einkommens. Erst bei einer Harmonisierung der verschiedenen Systeme käme es zur Steigerung des Glücks.

Seine konkreten Tipps für uns in Europa: Wir müssten Fähigkeiten wie Dankbarkeit, Kooperationsbereitschaft, Mitgefühl und Freundlichkeit von Anfang an schulen. Diese sozialen und emotionalen Kompetenzen ließen sich lernen und sogar antrainieren.

Wichtig für uns alle sei: