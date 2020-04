Grippemittel verbreitet Hoffnung

In Deutschland, in den benachbarten EU-Ländern und in den USA tobt das Corona-Virus. Nun könnte die Suche nach einem Impfstoff und einem Heilmittel zu einer – vorerst – kleinen Lösung führen. In Japan wurde ein wirksames Medikament gefunden, so die Vorstellung: Das “antivirale Grippemittel Avigan”. Das ist zwar erst in Japan zugelassen, dennoch ist dies einer der größeren Hoffnungsschimmer auf dem aktuellen Markt.

FAZ: Avigan verhindere, dass Grippeviren sich ausbreiteten

Dazu hat die “FAZ” berichtet, dass Mittel mit dem Namen Avigan würde verhindert, dass sich Grippeviren im Körper immer weiter ausbreiten. Auch, wenn Avigan bis dato nur in Japan zugelassen zu sein scheint, würde es in China von den Behörden bereits massenhaft eingesetzt: In Wuhan, der Millionenmetropole, die als Ort der Entstehung der aktuellen Pandemie gilt.

Derzeit kauft die Bundesregierung das Mittel offenbar bereits ein, so die “FAZ”. Millionen Packungen würden eingekauft, zitiert die Zeitung Angaben aus dem Gesundheitsministerium selbst. Avigan solle dann eingesetzt werden, wenn die Krankheit bei Betroffenen einen schweren Verlauf nehmen würde. Dem Bericht nach hält auch der in Deutschland vielzitierte Virologe Christian Drosten Avigan für “vielversprechend”. Danach laufen derzeit offenbar in Italien in stark betroffenen Gebieten wie in der Lombardei oder in Venetien bereits Patiententests. Die “Lungenfieber-Symptome” von Patienten würden “deutlich reduziert”, heißt es.

Zusätzlich zu Avigan würde die Regierung auch andere Medikamente kaufen: Hier sind es Kaletra oder Foipan sowie “chloroquin- und hydroxychloroquinhalte” Arzneimittel. Chloroquin war von Donald Trump als Hoffnungsträger erwähnt worden und soll sich in neuen Studien befinden, die das bis dato erkannte Potenzial bestätigen sollen. Neben dem Heilmittel wird auch nach Impfstoffen gesucht. Bis dato vergeblich. Dies dürfte nach Angaben von Experten noch Monate dauern.