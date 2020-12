Großbritannien verteilt Vitamin D-Präparate gegen Corona-Virus

Erstaunlich: Vitamin D zur Vorbeugung gegen die Wirkung des Corona-Virus galt bis dato vielerorts als seichte Wahrheit, vielleicht als Verschwörungstheorie. Tatsächlich scheint zumindest in Großbritannien die Vorstellung geteilt zu werden. Denn dort möchte die Gesundheitsbehörde ab Januar Vitamin D an Menschen verteilen, die sie für besonders gefährdet hält. Dies sind – aus statistischen Gründen – Menschen mit dunkler Hautfarbe sowie Menschen, die in Pflegeheimen wohnen. Bei den dunkelhäutigen Menschen sollen deshalb an einen Vitamin-D-Mangel leiden, da das Melanin die Fähigkeit reduziere, Vitamin D als Reaktion auf Sonnenlicht zu erzeugen.

Vitamin D hatten wir an dieser Stelle bereits in diesem Zusammenhang beschrieben.

“(…) Eine Studie der Uni Hohenheim hat nun gezeigt, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen dem Mangel an Vitamin D und einem schwerwiegenderen Corona-Erkrankungsverlauf, sofern bestimmte Vorerkrankungen hinzukämen. Der Schluss lautet:

‘Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass verschiedene nicht übertragbare Krankheiten (Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom) mit niedrigen Vitamin-D-Plasmaspiegeln assoziiert sind. Diese Komorbiditäten, zusammen mit dem oft begleitenden Vitamin-D-Mangel, erhöhen das Risiko schwerer Covid-19-Ereignisse.’

‘Eine neue Studie weist daraufhin, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel eine Schlüsselgröße dafür sein kann, das Virus erfolgreich mit seinem eigenen Immunsystem zu bekämpfen. Die Daten sind ausgesprochen aufschlussreich und gehen auf eine Studie der „GrassrootsHealth“ zurück.

Demnach wurden drei Gruppierungen von Menschen untersucht: Menschenmit einer Vitamin-D-Menge von weniger als 20 ng/ml, eine zweite Gruppe mit einer Menge zwischen 21 und 29 ng/ml und eine dritte Gruppe mit einer Menge von mehr als 30ng pro Milliliter.

Daten zeigen: Vitamin D kann helfen

Dabei wurden gleichzeitig vier Klassen an Verläufen gebildet: „Kritisch“, „Erheblich“, „Normal (schwer)“ und „Mild“. Die dritte Gruppe konnte folgende Zugehörigkeiten entwickeln:

96 % aller Vitamin-D-reichen Menschen haben die „milde“ Form der Erkrankung erlebt.

7 % der Vitamin-D-reichen Menschen haben eine „normal-schwere“ Form der Erkrankung erlebt.

4 % haben eine schwere Form durchleiden müssen.

4 % seien in einen kritischen Verlauf geraten.

In den anderen beiden Gruppierungen wiederum sind die Zahlen gänzlich anders:

Lediglich 2 % aller Vitamin-D-ärmeren Menschen haben die „milde“ Form der Erkrankung durchlebt.

59 % der Vitamin-D-ärmeren Menschen mussten immerhin die „normal-schwere“ Variante der Erkrankung durchmachen.

41 % der Vitamin-D-ärmeren Menschen sind sogar mit der schweren Form der Erkrankung konfrontiert worden.

44 % der Vitamin-D-ärmeren Menschen erlebten den kritischen Verlauf.

Die Vitamin-D-Armen Menschen erlebten eine fast ähnlich düstere Verteilung…

Nur 2 % aller Vitamin-D-armen Menschen haben die „milde“ Form der Erkrankung erwischt.

34 % der Vitamin-D-armen Menschen haben eine „normal-schwere“ Form der Virus-Erkrankung mitgemacht.

55 % der Vitamin-D-armen Menschen sind schwer an diesem Virus erkrankt…..

52 % der Vitamin-D-armen Menschen mussten sogar den kritischen Verlauf der Erkrankung durchleiden.

Die Studie ist insgesamt an 212 Menschen durchgeführt worden. Die Vorzeichen sind frappierend. Hier lesen Sie mehr dazu…’