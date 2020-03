„Hamsterkäufe“ in Deutschland: Sollten Sie sich jetzt versorgen?

Der Ansturm auf die Supermärkte in Deutschland soll anhalten. Ein Indiz ist der Umstand, dass die Ketten neue Mitarbeiter suchen. So zitiert der „Focus“ den Chef von Rewe, Lionel Souque mit den Worten: „Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben.“ Vor allem scheinen sich die Händler darauf zu konzentrieren, Studenten anzuwerben, die derzeit wegen der Schließung von Universitäten über Zeit verfügen würden. Ein Indiz dafür, dass die Märkte ausverkauft sein würden?

Keine Panik….

Die Rewe-Kette zumindest behauptet: Unsere Märkte bei Rewe und Penny sind gut versorgt und werden das auch bleiben.“ Dabei ist es offenbar noch kein Indiz für Warenknappheit, dass die Regale bisweilen leer blieben. Die Warenversorgung hängt dann nicht von der Herstellung der Lebensmittel ab, sondern von der zeitlichen Frequenz, in der die Märkte beliefert werden. So hat Rewe eigenen Angaben zufolge genau diese Lieferfrequenz in den zurückliegenden Tagen bereits erhöht.

So schildern auch Aldi, Real oder das Kaufland die Lage, ergibt sich aus einer Umfrage der „dpa“. Rewe wiederum betont, dass selbst Warenlieferungen aus dem Ausland aktuell kein Problem darstellen würden. Denn die „Beschränkungen“ im Reiseverkehr bezögen sich nur auf Personen und nicht auf den Warenverkehr. Allerdings:

Wer sich die Bilder im Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich seit den frühen Morgenstunden ansieht, wird feststellen, dass die Lieferkette nicht durch kleinere, sondern durch massive Staus beeinträchtigt wird. Ohne Verweis darauf allerdings betont Rewe, dass die Kette die Lagerbestände erhöht habe, um die „Schwankungen auszugleichen“. Das wiederum ist nachvollziehbar und zunächst eine „beruhigende Nachricht“.

Ohne Panik ausbrechen lassen zu wollen sei jedoch angemerkt: Gerade die Lieferungen aus dem Ausland dürften bei den vorliegenden Grenzkontrollen von „Privaten“ so erheblichen Ausfällen unterliegen, dass die Lagerbestände nicht mit denen normaler Zeiten zu vergleichen sind. Der Tipp: Bargeld hilft. Wenn in der Nachbarschaft hohe Bestände aufgebaut werden, helfen EC-Karten nicht.