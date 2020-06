Immunitätsausweis: Mikrobiologe nach Studie klar dagegen

Der Immunitätsausweis in Deutschland wird angeblich zumindest nicht zum Zwang. Der bereits an Corona erkrankt war oder sich – wenn der Impfstoff zur Verfügung stehen sollte – impfen lässt, könnte nach dieser Vorstellung per Ausweis dokumentieren, andere nicht anzustecken. Dies wird nach Meinung von Kritikern zur sozialen Selektion führen: Veranstaltungen werden darauf basieren, Menschen zu akzeptieren, die einen Ausweis vorlegen können und jene abzuweisen, denen dies nicht möglich ist.

Der Mikrobiologe Werner Solbach aus Lübeck lehnt nach einer eigenen Studie den Ausweis jedoch ab. Seine Begründung: “Wir wissen nicht, ob der Mensch, der Antikörper hat, wirklich geschützt ist”. Die von ihm nun abgeschlossene Studie würde zu dem Thema “viele Uneindeutigkeiten” aufweisen.

Kein Zweifel an Messmethoden

Der zweifle nicht an den Messmethoden, die inzwischen angewandt werden. Jedoch wüssten wir noch nicht, was ein positiver Test auf Antikörper tatsächlich für Konsequenzen für den menschlichen Körper haben würde. “Wir wissen, dass die Antikörper da sind, wir wissen sogar, wie sie aussehen – wir wissen aber nicht, was sie können”, so der Mikrobiologe gegenüber dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

Solbach hatte seine Studie an 110 infizierten Menschen der Region in Lübeck ausgeführt. Dabei stellte er fest, dass “zahlreiche Patienten” eine “deutlich spürbare Covid-19-Erkrankung” erlitten hätten, allerdings ohne Antikörper aufzuweisen. Auf der anderen Seite habe es Infizierte gegeben, die ohne nennenswerte Symptome die Krankheit durchlebten. Allerdings hätten diese “später deutlich messbare Antikörper im Blut” gehabt. Dies wiederum ist ein buntes Bild, so der Mikrobiologe. Frei interpretiert: Niemand kann derzeit sagen, dass Menschen, die eine Infektion hatten, hinreichend Antikörper haben und umgekehrt dürften auch zahlreiche Menschen infiziert sein, ohne dies zu wissen – und Antikörper ausbilden. Insofern ist ein Immunitätsausweis quasi als Freifahrtschein für die Teilnahme an sozialen Aktivitäten auf Basis der Antikörper tatsächlich fragwürdig. Hier informieren wir Sie weiter.