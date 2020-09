Impfbereitschaft gegen Corona-Virus sinkt

Alarm in deutschen Politiker- und Medien-Stuben. Die Impfbereitschaft im Land scheint weiter zu sinken. Der „Spiegel“ nun berichtete nun über eine Umfrage in sieben EU-Ländern wie Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal und den Niederlanden. Diese Umfrage zeigt, so Jonas Schreyögg als Wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE), dass die Impfbereitschaft „in allen sieben Ländern gesunken“ sei.

Die Zahlen sind deutlich: In Frankreich sind nur noch 48 % der Menschen bereit, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Demgegenüber seien es in Dänemark gleich 74 %. In Deutschland lag die Impfbereitschaft demnach noch im April bei 70 %, sie hat aktuell nur noch einen Wert von 57 %. Schreyögg spricht davon, dass die Sicherheit des Impfstoffes in Frage gestellt würde.

Zudem wäre die Thematik rund um den Impfstoff „komplex“. Aha.

„Bildungsfrage“ entscheidend für die Impfbereitschaft? Was für eine Vermutung…

Der Wissenschaftliche Direktor meint, dass die „Ablehnung einer Immunisierung bei wenig gebildeten Menschen deutlich höher als bei gut gebildeten ist“. Die Umfragedaten zeigen allerdings auch, so heißt es, dass die Angst vor dem Virus noch immens sei.

Bei uns in Deutschland etwa sind 69 % der Befragten derzeit nicht bereit, ein Fussballstadion zu besuchen. Die „Sorge nimmt zu“, stellt der Wissenschaftler fest und moniert, die Umfragen würden zeigen, „dass das Händewaschen abnimmt“ und die Menschen „weniger auf Abstände achten“ würden. Ob auch dies eine Bildungsfrage sei, lässt der Wissenschaftler allerdings offen. Dass die Impfskepsis recht groß ist, dürfte keine neue Erkenntnis sein. Die Bildung oder die vermutete Bildung damit zu korrelieren, ist indes ein wissenschaftlich fast starkes Stück. Wir werden dem Fall hinterhergehen – hier.