Impfpflicht gegen Grippe – US-Uni verlangt Zwang wg. Corona…

Karl Lauterbach, SPD-“Gesundheitspolitiker” und in den öffentlich-rechtlichen Medien vielgefragter sogenannter Experte in Sachen Corona-Virus, tobt. Die ARD (Regionalsender SWR) klärte auf, dass Ärzte offenbar in einer Vielzahl Patienten attestieren, dass sie maskenunverträglich seien. Per Attest […]