Impfstoff angeblich bald verfügbar – Bittere Drohung im Wettrennen…

Das Wettrennen um den Impfstoff gegen das Corona-Virus, der die Menschheit retten soll, läuft. AstraZeneca soll jetzt Medienberichten nach auch sehr weit sein. Der Impfstoff könnte “doppelten Schutz” bieten, heißt es in einer Meldung. Noch existiert der Impfstoff nicht. Aber auch BioNTech und andere bleiben aussichtsreich im Rennen. Dies scheint Programm zu sein: Die Befürchtung der Industrie läuft wohl darauf hinaus, so Beobachter, der Impfstoff würde gar nicht mehr gebraucht oder zumindest gewünscht.

Allein in Deutschland steigt die Zahl derer, die sich aktuell zumindest nicht freiwillig impfen lassen sollen, enorm an. Jüngste Umfragen zeigen, dass sich nur noch 61 % der Menschen in Deutschland impfen lassen würden.

Die Industrie scheint mit den “positiven” Nachrichten nun zurückzuschlagen. Dazu sei daran erinnert, dass der weit vernetzte Bill Gates ohnehin davon ausgeht, die Impfungen seien unvermeidlich – bzw. die Industrie könne sich wohl offenbar auf jeden Fall durchsetzen.

“Eine dunkle Ankündigung formulierte jüngst der Investor und von vielen Beobachtern Impfpapst genannte Bill Gates. Es ging um die Impfung gegen das Sars-Cov-2-Virus. Er kündigte an: “Ihr habt keine Wahl. Die Menschen verhalten sich so, als hätten sie eine Wahl. Für die Welt im Allgemeinen kommt die Normalität nur zurück, wenn wir die ganze Weltbevölkerung geimpft haben.” Als Investor, so die Kritiker, dürfte er daran verdienen. Vielleicht aber meint er es auch nur gut. Beunruhigend jedoch ist der Verweis auf die “Normalität”, also letztlich die Grundrechte, für all jene, die sich nicht impfen lassen. Wir erinnern daran, dass zu dieser “Normalität” Reisen gehören, besuche in Theatern, Kino oder Opernhäusern, möglicherweise auch andere Kulturveranstaltungen wie Lesungen, wie Kunstausstellungen oder einfach der Besuch des Schwimmbads. Wer sich nicht impfen lassen möchte, kämpft diesem Verständnis nach gegen die Menschen auf der Welt.”

