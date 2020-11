Impfstoff gegen Corona-Virus: Diese Zahlen sind wichtig

Die Impfstoff-Debatte zum Thema Corona in Deutschland nimmt letztlich kein Ende. Die Hoffnung auf eine rasche Zulassung scheint groß zu sein. Die FDA, die US-Gesundheitsbehörde, soll jetzt gleichfalls bald schon die Zulassungsverfahren aufnehmen. Gerüchteweise könnte es in dieser oder spätestens der kommenden Woche so weit sein. Wichtig aber ist, die Zahlen dazu einzuschätzen.

Statistisch ok….

…. aber fragwürdig sind die bisherigen Ergebnisse von BioNTech. Nachfragen von Lesern zeigen, dass die Dimension fast unglaublich ist. BioNTech hat 38.955 Menschen wie vorgeschrieben eine zweite Impfung oder der Kontrollgruppe eine zweite Lösung Salz verabreicht. Dann musste das Unternehmen warten – die Ergebnisse: Am vergangenen Montag wurden insgesamt 94 Erkrankungen mit Covid-19 festgestellt. Verabredungsgemäß – dies beruht offenbar auf einem Deal mit der FDA – gingen die Mainzer an die Öffentlichkeit und berichteten darüber. Die Tests sollen solange weiterlaufen, bis 164 Erkrankungen erreicht sind.

Von diesen 94 Menschen sind nur etwas mehr als eine Handvoll mit dem Impfstoff geimpft worden. 90 % der Menschen, die überhaupt erkrankten, waren nicht geimpft. Dies führte zu der Aussage, die Schutzwirkung belaufe sich auf 90 %. Noch einmal: Tatsächlich sind nur vielleicht 7 Dutzend Menschen aus einer Kontrollgruppe von fast 20.000 ohne Impfstoff erkrankt und 6,7 aus einer Gruppe von fast 20.000, die den Impfstoff hatten. Wie viele Menschen von den Erkrankten alt waren oder vorerkrankt, welche Altersgruppen zu unterscheiden sind – all das wissen wir nicht.

Deshalb sind die Aussagen statistisch nicht in Zweifel zu ziehen, sie sind “signifikant”. Und dennoch gibt es bis auf die Wirkungsanzeige selbst keine (!) Rückschlüsse, die irgendjemand ziehen könnte. Selbst für den Ausschluss von Nebenwirkungen reicht das Ergebnis nicht – es bezieht sich auf einen recht kleinen Zeitraum. Die meisten Medien berichten darüber nicht. (AM)