Jünger werden mit Heilpflanzen….

„Jungbrunnen Heilpflanzen“: Gerade im neuen Jahr dürfte es sich lohnen, Wildkräuter und Heilpflanzen wieder in den Blick zu nehmen. Heilpflanzen gelten nicht nur als „gesundheitsfördernd“, sondern auch als Möglichkeit, die biologische Uhr wieder zurückzustellen, d. h. jünger zu werden.

Brennnessel und Co.

Eine der bekannteren Pflanzen sind etwa Brennnesseln. Die schmerzhafte Berührung mit den Blättern ist vielen von uns sicher noch aus der Kindheit bekannt. Dennoch ist es vorteilhaft, sich mit den Wirkungen der Pflanze zu beschäftigen. Brennnesseln helfen bei der Bildung von neuen Blutkörperchen. Damit stoßen sie die dringend nötige Verjüngung von Zellen an, was wiederum den Alterungsprozess aufhalten dürfte.

Zudem helfen Brennnesseln, den Stoffwechsel anzuregen und auf diese Weise unter anderem die eigenen Abwehrkräfte zu stärken. Wenn Sie im Laufe des Jahres auf Brennnesseln stoßen, sichern Sie sich dieses einfache und natürliche Heilmittel: Daraus lässt sich einfach und natürlich Tee produzieren. Bereiten Sie ein Viertel Liter Wasser auf, indem sie es kochen, dieses über einen „gehäuften Esslöffel“ mit Brennnessel (auch zerstoßen) gießen und den so entstandenen Tee dann rund 10 Minuten ziehen lassen. Zudem ist der Tee wohlschmeckend.

Auch Johanniskraut dürfte vielen von uns bekannt sein. Es wirkt anti-depressiv und fördert zahlreiche Vitalfunktionen. So können Sie die Blüten des Johanniskrauts nutzen, um daraus ein Öl zu produzieren, das Ihre Muskeln entspannt. Benutzen Sie für diesen Zweck einfach ein Konfitüreglas, das Sie vorher auswachsen. Füllen Sie das Glas etwa zu 75 % mit den Blüten des Johanniskrauts auf und gießen dann zusätzlich Olivenöl in den Behälter. Die so entstandene Mischung lassen Sie einfach einen Monat lang stehen. Dann entnehmen Sie die Blüten und können das so entstandene Öl schließlich für die Therapie und Pflege nutzen.