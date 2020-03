Jugend schützt vor Corona-Virus…. – oder nicht?

Die Meldungen um die Übertragbarkeit des Corona-Virus haben im Kern eine Idee hinterlassen, die uns Versammlungen wie an Seen, in Eiscafes und sogar in geschlossenen Räumen zur “Corona-Party” beschert. Die Jugend ist so gut wie nicht gefährdet durch das Corona-Virus. Diese Idee muss leider auf den Prüfstand.

Wirtsträger: Diese Debatte ist untergegangen

Zum einen ist ohnehin unstrittig, dass jeder Mensch, der sich infizieren kann, ohne und mit Ausbruch zum Wirtsträger wird. Potenziell hochgefährliche Viren also tragen auch die jungen Leute in und an sich. In zahlreichen Diskussionen lässt sich erahnen, wie das “Schutzprogramm” aussehen soll: Dann werden die Großeltern nicht besucht.

Zum einen ist mehr oder weniger sicher nachgewiesen, dass die Viren, die auch diese Menschen verbreiten, auf Oberflächen sehr wohl überleben können und sich ausgehend von Handläuften etc. überall verbreiten. In jedem Supermarkt, an Rolltreppen und so fort. Wirtsträger fungieren hier als besonders gute Verbreiter – nur ist dieser Hinweis komplett verharmlost worden.

Zudem zeigt sich “nur”, dass die “Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben” mit dem Alter ansteigt (so “sciencefiles.org” in einem Bericht). Das wissen wir. Die vielzitierten Zahlen aus China würden jedoch nicht darlegen, “wie die Verteilung bei schwer Erkrankten aussieht”. Die Herangehensweise: Man hat aus der Gruppe der Verstorbenen bekannte Anteilsverteilungen einfach auf die schwer Erkrankten projiziert. Tatsächlich ist es offenbar, dass der Anteil der unter 50jährigen, die etwa in Italien an Beatmungsgeräten hängen, deutlich größer ist. Dort sei es sogar die Regel.

Achtung: Auf kleiner Basis berechnet sind in den Niederlanden von gut 50 Patienten, die vor drei Tagen als ernsthaft erkrankt galten und “intensiv” betreut wurden, mehr als 50 % unterhalb von 50 Jahren gewesen. Die Fallzahlen sind noch – im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich kommt – gering. Nur: Es sieht so aus, als würden auch die jüngeren Menschen massenhaft – schwer – erkranken. Tragen Sie diese Erkenntnis weiter.