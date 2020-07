Karl Lauterbach: Panik nicht mehr bei Corona, sondern beim Klima

Karl Lauterbach ist der vielleicht meisteingeladene Talkshowgast der öffentlich-rechtlichen Anstalten in den vergangenen Monaten. Millionen Corona-Tote sah er weltweit auf uns alle zukommen. In Deutschland schien ihm jede Lockerungsmaßnahme zu viel – bis eine Studie feststellte, dass vor allem recht wenige Superspreader für die Verteilung der Corona-Viren in ganz bestimmten Umgebungen verantwortlich sind. Nun zeigt er, dass Panik sein Geschäft ist. Über Sibirien twitterte der Panik-Professor nun: „Stehende Hitze => Brände => tauender Permafrost => Jet Stream Flaute = > Mehr Stehende (es hätte wohl heißen sollen stehende) Hitze = > nächste Runde. Wir nähern uns ungebremst den Klimakipp-Punkten. Die Corona Rettungspakete müssen für grünen Umbau der Wirtschaft genutzt werden.“

Dazu ein Bild vom RND.de, nachdem ein neuer Temperaturrekord in Sibirien gemessen wurde. Panik-Professor Lauterbach weiß nicht, wovon er spricht. Mal wieder. Jörg Kachelmann, der bekannten Wetter-Experte, twitterte, dass „in Sibirien die Winter besonders kalt und die Sommer besonders heiss sind, heisser als bei uns.“ Das weiß nur Herr Lauterbach offenbar nicht. Wie so Vieles.

Lauterbach-Talk

Lauterbach beklagte sich bereits öffentlich darüber, dass die Bundestagsabgeordneten überlastet seien – wegen der AfD. Die stellt zu viele Anfragen. Herr Lauterbach weiß offenbar nicht, dass exakt dies der Job der Abgeordneten ist, die nicht als Stimmvieh im Bundestag sitzen, sondern um die Regierung in ihrem Tun zu kontrollieren. Vielleicht würde es Herrn Lauterbach helfen, wenn er selbst weniger „twitterte“. Er hätte mehr Zeit.

Wir erinnern auch daran, dass Lauterbach in Deutschland einen der Mittäter für Tsunamis sah. Was Karl Lauterbach nicht weiß: Der Klimawandel löst keinen Tsunami aus. Der Klimawandel wird auch keinen Vulkanausbruch auslösen, sondern vielmehr durch Vulkanausbrüche eher befeuert. Denn die treiben viel CO-2 in die Atmosphäre. Herr Lauterbach aber gefällt sich offensichtlich in seiner Rolle als Panikmacher. Weitere seiner Theorien finden Sie hier….