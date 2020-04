Klinischer Test für Impfstoff gegen Corona-Virus in Deutschland!

Eine besonders gute Nachricht hat der Mittwoch bereitgehalten, sofern Sie auch auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus warten. Das erste deutsche Unternehmen, BioNTech, hat zusammen mit dem US-Unternehmen Pfizer einen Impfstoff entwickelt, der nun getestet wird. Das Paul-Ehrlich-Institut hat den Test zugelassen. Bis es ein Ergebnis dazu geben wird, dürften noch einige Monate vergehen. Dennoch: Der Impfstoff, der an 200 Menschen getestet wird, könnte bereits einen Durchbruch bringen. Weltweit sind bis dato vier Impfstoffe in klinischen Studien.

Vorsicht: Keine Euphorie

Allerdings wird der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts vorsichtig, wenn es um die Abschätzung geht, wie lange die Forschung noch arbeiten muss. Er geht nicht davon aus, dass schon in diesem Jahr ein “erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung” zur Verfügung stehe. Das Institut sieht in der Zulassung des neuen Impfstoff lediglich einen “wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus”, so das Institut.

In den ersten beiden Phasen wird zunächst getestet, ob der Impfstoff-Kandidat "verträglich und sicher" sein wird. Insgesamt seien, so heißt es in den entsprechenden Berichten, weltweit "mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen".