Lauterbach tobt: Ärzte gegen Maskenpflicht!

Karl Lauterbach, SPD-“Gesundheitspolitiker” und in den öffentlich-rechtlichen Medien vielgefragter sogenannter Experte in Sachen Corona-Virus, tobt. Die ARD (Regionalsender SWR) klärte auf, dass Ärzte offenbar in einer Vielzahl Patienten attestieren, dass sie maskenunverträglich seien. Per Attest dürfen diese Menschen dann auf Masken verzichten. Verantwortlich seien insbesondere die “Ärzte für Aufklärung” mit mehreren tausend Unterstützung im Internet. Karl Lauterbach, der kürzlich eingestand, sich mit seinen Theorien zur Verbreitung des Corona-Virus fundamental geirrt zu haben, hält dies für “äußerst verwerflich” (da behauptet oder aufgedeckt wird, die Atteste würden ohne eingehende Untersuchung ausgestellt).

Lauterbach: Missbrauch

Lauterbach spricht davon, dies sei “nichts anderes, als dass man die medizinische, die ärztliche Autorität missbraucht, um ein Gesetz auszuhebeln”. Das Gesetz sei zum Schutz vor der Pandemie allerdings “unbedingt notwendig”. Erstaunlich genug sind die Fakten, die sich Herr Lauterbach vorhalten lassen müsste:

Die Maskenpflicht in Deutschland existierte anfangs lediglich für Supermärkte und andere geschlossene Räume ohne gesetzlichen Hintergrund. Teils wurden Masken aufgesetzt, teils – außerhalb von Supermärkten – nicht. Seit Ende April hingegen hat der Gesetzgeber rechtliche Voraussetzungen für eine bundesweite Ordnung geschaffen.

Schon lange vorher ebbte die Zahl der Betroffenen, d. h. der Neuinfizierten, deutlichst ab. Das Virus findet sich in Deutschland nur noch an Hot Spots in größerem Ausmaß. Insgesamt sind nur wenige tausend Menschen aktiv noch infiziert (eine Erkrankung erleiden zudem nicht alle Infizierten).

Das heißt: